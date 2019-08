Desbordante Descenso del Sella Los chavales se hicieron ayer con las aguas del Sella en las cercanías de Arriondas. / XUAN CUETO Los campings repletos, la música del Riverland y la fiesta junto al río sirven de preámbulo al Descenso ANA RANERA Sábado, 3 agosto 2019, 01:15

Ribadesella y Arriondas viven hoy el día grande del Descenso Internacional del Sella. La fiesta este año compartirá protagonismo con el festival de música Riverland, que se celebra también este fin de semana en Arriondas. Los turistas, llegados de diveros lugares del mundo, ocupan ambos pueblos para vivir de cerca la competición deportiva y disfrutar del ambiente festivo que reina estos días en ambas localidades. Durante la jornada del viernes, la llegada de los turistas fue constante, y es que, todos los que vienen a Piraguas repiten, además de todos los visitantes que se acercan por primera vez atraídos por esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Las terrazas y las calles lucen abarrotadas de gente y el río Sella se convirtió en piscina improvisada, sobre todo a orillas del Riverland. También están llenas las zonas de cámping. Más que llenas, hasta los topes.

El fin de semana festivo empezó ayer en Arriondas con la entrega de los dorsales a los equipos participantes y del premio Valores del Sella, que este año se lo han concedido a los tiradores encargados de lanzar los cepos a la salida del Descenso. Además, presentaron a los palistas participantes, homenajearon a Dionisio de la Huerta y a Emilio Llamedo, hermanaron los ríos Sella y Lima, y, por último, izaron las banderas e interpretaron los himnos de los países competidores.

El Riverland, por su parte, vivió un viernes musical, en el que los miles de asistentes disfrutaron con las actuaciones que se sucedieron durante la noche. Los conciertos comenzaron a las nueve con el buenrollismo y el absurdo de las letras de Arnau Griso. Con él los allí presentes cantaron sus canciones más emblemáticas como 'Es gratis' y 'Autoextinción', con las que cerró el concierto. El grueso de su actuación la centró en su último disco, 'Revolución bananera', pero también tuvo un momento para homenajear con una versión a Álex Ubago.

A Arnau le siguó una hora más tarde Sidecars. Los madrileños interpretaron los temas de su último álbum, 'Contra las cuerdas' y no se olvidaron de algunas de sus canciones más conocidas como 'Fan de ti', que fue una de las más aplaudidas. Abrió el concierto con 'Cuando caigas en shock', y el respetable, que a esas horas ya abarrotaba la zona del escenario, hizo lo propio. Y aún quedaban por delante Rulo y la contrabanda, que subió al escenario entre ovaciones y el público disfrutó cantando con él 'Noviembre', 'Me gusta' o '32 escaleras'. A medianoche, estaban previstas las actuaciones de Ayax y Prok, música plena de reivindicaciones, pues las letras de sus raps combinan la poesía con la crítica social. Pasada la una de la madrugada, sería el turno de Beret, autor de éxitos como 'Lo siento', 'Te echo de menos' o 'Me llama'. Con Fernandocosta habría de volver el rap al Riverland y para el cierre estaban previstos Bad Gyal y The Zombie Kids, quienes ya habían actuado la noche anterior.

Mientras la música sonaba en el Riverland, río arriba, junto al puente de Arriondas, tenía lugar l'Allume, una actividad que comienza con un desfile hacia el puente y la sueltade cerca de 2.000 candelas en recuerdo de los selleros que por una causa u otra no puede disfrutar este año de la fiesta. Muchas de las velas están personalizadas y están dedicadas a personas en concreto. Un homenaje de Los Selleros que cada vez gana más relevancia y que anoche llenó de emoción el río.

Hoy las actividades continuarán tanto en el Sella como en el Riverland. Es el día grande para los selleros, que vivirán desde por la mañana una jornada muy especial. A las 9.30 horas llegarán las autoridades al Ayuntamiento de Parres y una hora más tarde, arrancará el tradicional desfile de tritones, bandas de gaitas y grupos folclóricos que serán dirigidos por los reyes Aurelio, Pelayo, Ordoño y Mauregato por las calles de Arriondas y lo presidirán las autoridades y miembros honoríficos. Diez minutos antes de que se produzca la salida, la multitud entonará el 'Asturias patria querida' y ya a las doce empezará la competición. Una hora más tarde empezarán a llegar los primeros clasificados a Ribadesella y a las cinco de la tarde, en los campos de Oba se procederá a la entrega de medallas. En el Riverland, por su parte, Juancho Marqués abrirá los conciertos del día a las ocho de la tarde. Le seguirán Miss Cafeína, Taburete, Recycled J, C. Tangana, Natos y Waor, Rels B, Don Patricio y Luc Loren. Las actuaciones tereminarán pasadas las cuatro de la madrugada.