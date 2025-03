El cónsul amiraba distrayío la superficie donda de Bersek 2. 'Bersek', rio en silenciu demientres sorbiaba de la copa de vinu terrestre. Aficionáu como yera ... a les caxigalines filolóxiques, facía-y gracia'l nome que los bersekianos daben al planeta y les dos llunes de so. Nes estremaes llingües del llugar, bersek, berserk o berserker nomaben el llar familiar pero tamién la tierra fértil, amás del planeta y les llunes. La gracia taba na coincidencia col nome d'un antiguu guerreru noruegu, allá na Tierra, tan violentu que'l so nome quedó nes llingües xermániques como sinónimu de gran llocura y violencia.

«¡Qué irónico!», barruntó'l cónsul. «Los bersek-san, los fíos del llar, nun puen ser menos llocos y violentos. Si tuviere que pone-yos un axetivu, diría-yos tristes».

La pasión yera un conceutu que nun cabía nel maxín o les llingües de los bersekianos. Quiciás por ello algamaren equilibrios que'l cónsul camentaba interesantes a lo menos. Atentos a la so individualidá, medraben celosos del so tiempu y el so espaciu de soledá. Les sos aiciones, sicasí, teníen siempres un mesmu fin: el porgüeyu de tola sociedá.

El paso d'una nave sacólu de los sos camientos. Esta raza podía ser triste, pero la Tierra necesitaba la so teunoloxía. Magar nun ser rápides, les naves bersekianes poseyíen una fonte inescosable d'enerxía que, lliteralmente, nun se sentía. Yeren el revés de la teunoloxía terrestre, siempres rápida y siempres dañible. Por eso taba él equí, tan lloñe del sistema solar.

La Tierra morría pasu ente pasu embaxo'l pesu la humanidá. Milenta millones de seres humanos teníen camudao'l planeta azul nuna gran mancha urbana que nun yera yá a sostenese. La colonización del sistema solar ayudó un tiempu, pero nun abastaba. El destín de los terrícoles taba nes estrelles. Habíen enllenar la galaxia cola so semiente o desapaecer como muerre la lluz d'una vela cuando nun hai cera que la sostenga.

Separtóse de la ventana. Había coses más urxentes agora mesmo qu'esos camientos escuros. El cónsul de la Tierra llevaba ya un añu nel planeta, pero aquella yera una nueche especial. Nun sistema con una cadarma tan horizontal, resultaba difícil axuntar nun mesmu sitiu y tiempu a los mayores sabios, a les persones con más posu d'aquella civilización recién atopada. Sicasí, la so constancia, diplomacia y cultura allegaren agora esa posibilidá. Güei yera'l día. Equí, nesta casa que-y emprestaron los bersekianos, taba'l llugar.

A la hora esauta, los convidaos escomenzaron a llegar. El cónsul diba recibiéndolos a la puerta en persona y un miembru de la tripulación empobinábalos depués p'hacia la sala proyeiciones. Los bersekianos -o meyor dicho les bersekianes, que pa eso yeren mayoría elles- recibíen les atenciones con gravedá y dulzura al empar.

-Amigos bersekianos, siéntome percontentu por tener la oportunidá de recibilos güei equí y ser p'amosavos un mizcu siquiera de la civilización terrestre. Espero qu'esti seya'l primeru de munchos díes- recitó'l cónsul cuando ya tuvieron toes sentaes nes sielles espardíes pela sala. -Pero nun quiero aburrivos con discursos llargos que poco o nada faen por esparder el conocimientu mutuu. Meyor, como antoxana pa la conversación na cena y la sobremesa depués, convídolos a ver y sentir una interpretación musical que siempres llevo nel corazón. Van ver a la mio fía de neña al violín- finó'l cónsul. Apinaba tantu arguyu que nun reparó nel disgustu pintáu nes cares de delles bersekianes: usaba a la neña y taba arguyosu d'ello.

A una seña del cónsul, delantre les convidaes surdió una pantalla y amataron les lluces de la sala. Unes lletres blanques sobre fondu negru daben anuncia de que'l tema que diben sentir entitulábase 'Variations on an original theme', de Henryk Wieniawski. El fondu negru abrióse a un escenariu y sobre l'escenariu una neña de diez años púnxose a tocar. La mayestría de la neña robó un sospiru sonoru, coleutivu y simultaneu, a les convidaes del cónsul, que medró un poco más perriba de los sos malapenes 160 centímetros enantes de somorguyase na música.

Si envede disfrutar una victoria que daba ya por segura, el cónsul atendiere pa les reaiciones sutiles de les sos convidaes, quiciás quixere interrumpir el conciertu. Pero la música sublime de la neña torgó-ylo, guardándolu tres d'una burbuya que namás dexaba pasar les notes del violín. Les bersekianes, por embargu, dexaron ceo de sentir aquelles notes máxiques. El primer camientu tres del plasmu inicial foi que yera necesariu un gran sacrificiu pa tocar aquello y, siendo tolos bersekianos madres y padres, xuraron qu'enxamás nun sedríen ellos tan crueles colos fíos como pa roba-yos la infancia namás pa disfrute de los mayores.

Les cares de les bersekianes xiraron entós a la gueta del cónsul ente les solombres de la sala. L'éstasis que trespiraba'l terrestre acabó por convencelos de la superficialidá del home y la raza de so. El camín de la perfecición ye una sienda difícil que pa ellos entamaba conscientemente na edá adulta y nunca llegaba a puertu nengún. Por ello, sintieron una pena fondera pola neña na pantalla. Por ello decidieron nesi momentu, ensin necesidá d'intercambiar pallabres, que los sos neños nun podíen conocer aquello. Por ello decidieron, tamién entós, que'l cónsul tenía que morrer.