Asturianos. Españoles. Europeos.

Nuna encuesta de va unos años de la Fundación Bertelsmann sobre la filiación identitaria de la xente, los más españoles resultaron ser los extremeños, madrileños ... y castellanos, y los menos los vascos, catalanes y asturianos. ¿Cómo puen conxugase estos datos –que se vienen repitiendo dende va años y son muestra d’un sentimientu fondu– col fechu de que n’Asturies nun esista nenguna fuerza nacionalista qu’esplote esti sentimientu? La respuesta podría afayase nel fechu de ser asturianos a la francesa –como s’entiende que los vascos lo seyan a l’alemana–. El conceptu francés de pueblu fala de ciudanos cola firme voluntá de vivir xuntos, d’alcuerdu col ‘jus soli’. El conceptu alemán fala de pueblu como grupu étnicu, fondamente enraigonáu na tierra, según el ‘jus sanguinis’.

Los resultaos de la encuesta tamién evidencien lo nada europeos que son en xeneral toos y, de manera particular, los asturianos. A Europa, como sentimientu, quéda-y enforma por andar. ¿Pue falase, asina, de cultura europea, de cultura d’un supuestu pueblu européu?

Un bon llugar pa facese esta pregunta ye l’acabante d’estrenar república de Kosova. Un llugar con idéntiques dimensiones qu’Asturies y como Lleón, con branos más cálidos y iviernos más fríos. De la que Sarajevo yera como Barcelona –una ciudá europea qu’agospiara unos xuegos olímpicos–, Pristina, la so capital, yera la ciudá provinciana anónima y desfarxolada que nos remite a les fotos de la Transición española. Asina, Kosova nun dexa de ser Europa, porque tampoco dexa de traenos a la memoria l’alcordanza de qué ocurriera en Sarajevo va tan poco, como les imáxenes de Dubrovnick bombardeada, la destrucción de la ponte de Mostar, l’horror de Gorazde. Nun nos daba del too la sensación de tar siendo bombardeaos, pero sentimos que les bombes cayeron cerca.

Y, con too, Kosova recuerda más a Asturies, por una razón cenciella: pa tou serbiu nacionalista –y nos tiempos que cuerren son enforma–, nel sagráu territoriu de Kosova tá’l aniciu de la patria Serbia. Un datu hestóricu que se pierde na épica medieval distorsionada pol romanticismu y pol nacionalismu d’última xeneración. Dalgo tan anacrónico como considerar Asturies ‘la cuna’ d’España, por más qu’haya bien de xente que lo crea, al menos como creencia poética. Una creencia non enforma reforzada poles soflames d’un españolismu a la serbia, por más que vengan de xemes en cuando los de Vox per Covadonga. Y haya dalgún Grandón qu’argumente como cierto qu’España ye Asturies y, lo demás, tierra conquistada.

Un datu aparte: los llibros de bachiller portugueses falen d’Asturies como ‘la cuna’ de Portugal. A ver si en dalgún momentu tienen de decidise los asturianos con qué ‘cuna’ quedar.