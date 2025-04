Anunció la muerte de Francisco y gestionará la llegada de su sucesor

El camarlengo está siempre a la sombra del pontífice. Es su hombre de confianza y tiene, entre otras, una función que nadie quiere en el ... Vaticano: anunciar el fallecimiento del Papa. El cardenal irlandés Kevin Farrell, de 77 años, ha sido el encargado de anunciar el regreso de Francisco «a la casa del Padre». Ahora, de forma efímera, ocupará su lugar y organizará tanto los actos de despedida como el proceso de elección del sucesor. En las próximas dos o tres semanas, Farrell, casi siempre en la segunda fila y en silencio, será la voz de la Iglesia católica.

Datos personales Nacimiento 2 de septiembre de 1947 en Dublín (Irlanda) Cargo Francisco le nombró camarlengo tras la muerte del cardenal francés Tauran.

Pese a su edad, la relevancia de su cargo y su larga carrera religiosa, los medios de comunicación de todo el mundo se pusieron de inmediato a la tarea de responder a una pregunta: ¿quién es Kevin Farrell? Nació en Dublín y siguió los pasos de su hermano mayor, Brian, que es obispo. Estudió en colegios católicos y durante su periplo de formación estuvo en la Universidad de Salamanca para obtener el título de Bachiller Universitario de Letras. Pasó por facultades de Filosofía y Teología e incluso cursó administración de negocios. Pisó aulas europeas y estadounidenses hasta completar su amplio currículum.

Para ordenarse sacerdote eligió una fecha y un escenario de alta carga cristiana: el día de Nochebuena de 1978 y Roma. De inmediato, cruzó el Atlántico para iniciar su carrera en México. Fue capellán de la Universidad de Monterrey, donde dio clases de bioética y ética social. Durante su formación inicial en Irlanda había sido miembro de los Legionarios de Cristo y en el país centroamericano ejerció como administración de esta conservadora congregación católica.

Juan Pablo II se fijó en él y lo nombró primero prelado de Honor y, en 2001, obispo auxiliar de Washington. Seis años después el papa Benedicto XVI lo designó obispo de la diócesis de Dallas. Y ya en 2016 fue Francisco quien le pidió estar a su lado en el Vaticano. Primero para dirigir el Dicasterio (ministerio) para los Laicos, la Familia y la Vida. Pronto se convirtió en cardenal y, sin apenas pausa, fue elegido en 2019 Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, en sustitución del cardenal francés Jean-Louis Tauran, fallecido en julio de 2018.

Limitaciones de su cargo

Asumió las funciones de su cargo: administra la justicia y el tesoro, preside la cámara apostólica y gobierna cuando la Santa Sede está vacante. Además, es el encargado de anunciar la muerte del Papa. Hasta el fallecimiento de Pío XII en 1958, el camarlengo confirmaba el deceso golpeándole en la frente con un pequeño martillo de plata.

Tras la muerte del Papa, todos los altos cargos del 'gobierno' de la Curia romana deben dejar sus cargos, salvo el cardenal camarlengo. Es el encargado de la breve transición. Como primeras medidas Farrell ha convocado la congregación que ha decidido el calendario de actos: desde la exposición de los restos de Francisco al entierro el próximo sábado. También fijará el inicio del cónclave que elegirá al nuevo Papa, que se espera para principios del mes de mayo.

Misión Su principal cometido es organizar la transición entre un Pontífice y su sucesor

Trayectoria Ex miembro de los Legionarios de Cristo,ha tenido la confianza de los últimos tres pontífices

Farrell gestionará el Vaticano a la espera de un nuevo pontífice. Tiene el mando, pero solo para este tipo de cuestiones protocolarias. No puede tomar ninguna decisión que invada las prerrogativas exclusivas del Papa. Un ejemplo: no tiene potestad para nombrar nuevos cardenales. Según la Constitución Apostólica, el poder pontificio no puede ser sustituido: «Las cuestiones que son competencia del Sumo Pontífice, durante su vida o en el ejercicio de las funciones de su oficio (…), deben ser todas reservadas exclusivamente al futuro pontífice». La misión de Farrell en las próximas semanas es que todo funcione como, desde hace siglos, está pautado en la Iglesia Católica. El camarlengo es el garante del tránsito entre la muerte de un Papa y la llegada de su relevo.