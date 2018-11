Aquarius, un futuro aún incierto

«Quiero ser traductor y casarme en España»

Mohamed 19 años | Chad

Dejó en Yamena a sus padres y tres hermanos por problemas que prefiere no recordar. Se echó al Mediterráneo con su tío, hoy en Alicante. Comparte habitación con cuatro colegas y madruga para hacer deporte. «Corro y luego, a desayunar», nos cuenta. «No sé cuando tendré papeles, pero sí que quiero ser traductor y formar aquí una familia». Hace un mes que habló por última vez con los suyos. «Dicen que me quieren, que tenga suerte. No sé si regresaré».