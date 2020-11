Bate su récord Guinness número 40 corriendo una milla con zuecos holandeses El toledano Christian López también es el hombre que más tiempo ha aguantado con un paraguas en equilibrio en un dedo Christian López corriendo con los zuecos holandeses / Ayuntamiento de Torrijos J.M.L. Toledo Viernes, 20 noviembre 2020, 13:20

Christian López es el español con más récord Guinness. Hasta 40. El último, correr una milla con zuecos holandeses en 6 minutos y 45 segundos, pulverizando la marca del neoyorkino Ashrita Furman, el hombre con más récords Guinness del mundo, que había invertido 7 minutos y 16 segundos en ese mismo reto.

Christian, de 32 años, natural de Cabañas de la Sagra (Toledo) y monitor de las Escuelas Deportivas de Torrijos (Toledo) lo ha logrado en las instalaciones deportivas municipales de esta última localidad. «Ha sido más difícil de lo que esperaba, sobre todo en las curvas donde he tenido que ir con mucha cautela porque temía resbalarme con los zuecos dada la humedad que había y el suelo resbaladizo, pero he medido bien y he cogido velocidad en las rectas», explica este hombre récord que ostenta otros llamativos logros confirmados por el Guinness World Record.

Por ejemplo, es el hombre que más tiempo ha aguantado con un paraguas en equilibrio sobre un dedo: 3 horas, 31 minutos y 43 segundos aguantando un paraguas en equilibrio en un dedo. También es el más rápido corriendo 200 metros de espaldas (30,99 segundos) y 100 metros de espaldas con un peso de 27 kilos (23,45 segundos). Por si esto fuera poco, Christian es quien más tiempo ha mantenido en equilibrio un objeto en la cabeza (1 hora, 54 minutos y 53 segundos) y el más rápido corriendo 100 metros con una pelota de ping pong en equilibrio con un bate (14,69 segundos) o 50 metros corriendo de espaldas con aletas de natación (9,29 segundos).

Superación personal

Los retos que Christian se marca pueden parecer propios de un friki pero responden en realidad a un afán de superarse. Cuando tenía 12 años le diagnosticaron diabetes tipo 1 y desde entonces ha entendido el deporte como un camino de superación. El confinamiento domiciliario durante el pasado estado de alarma no lo desanimó pues logró en su casa dar 198 toques a una pelota de tenis con el mango de una raqueta en un minuto. El anterior récord lo tenía el nigeriano Haruna Abdulazeez con 187. Ahora acaba de registrar su récord Guinness número 40 pero no será el último pues a Christian no le faltan ilusión, juventud y experiencia.