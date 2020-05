Protesta de los familiares de los residentes de El Carmen: «No nos dan ningún tipo de información» Dos de los familares de los usuarios de la residencia El Carmen, protestan ante la residencia El Carmen de Gijón. / PALOMA UCHA «Estoy desesperada, ni contestan al teléfono, ni nos atienden en la puerta y yo no sé dónde está mi herma», lamentaba Purificación Zapico a la entrada del geriátrico Sábado, 30 mayo 2020, 18:38

«No nos dan ningún tipo de información y lo mínimo es que nos digan quién ha dado positivo y quién no, porque en estos momentos no lo sabemos», afirmaba Teresa Rodríguez a las puertas de la residencia geriátrica El Carmen, cerrada a cal y canto. Teléfono en mano intentaba en vano que alguien del centro le confirmase el estado de su madre de 90 años y con un estado de salud muy delicado. «Si la pilla, tal y cómo está... no quiero ni pensarlo, estoy acongojada», comenta emocionada.

Tras esperar un buen rato en la entrada, por fin consigue que alguien desde dentro le responda: «Me dicen que llame por la tarde, que ahora están muy ocupados con las comidas y no pueden decirme nada. Esto no es así, en el estado en el que estamos los familiares deberían informarnos uno por uno. Ya debían habernos avisado a todos», asegura indignada.

Rodríguez, que es trabajadora del Hospital de Cabueñes, explica con detalle la cronología de la detección del brote. Según explica, «el miércoles se enteraron de que había un trabajador que había dado positivo un trabajador y avisaron a las familias. El jueves les hicieron las pruebas PCR y rápidas a todos. El viernes mi hermano pudo hablar con mi madre por teléfono, pero ya no supimos más hasta ahora».

La incertidumbre atenaza a las familias. La desesperación de algunas personas las llevó a gritar a la puerta del centro. «¡Pero cómo puede ser que no nos digan nada, por favor, esto ye una vergüenza! ¡Oiga, soy la hermana de Margarita!», suplicaba Purificación García. «Estoy desesperada, ni cogen el teléfono, ni nos atienden en la puerta y yo no sé dónde está mi hermana», lamentaba Purificación Zapico a la entrada del geriátrico. «Esto ye lo último, fía. Y, además ¿cómo pudo pasar si ellos estaban bien, sin problema?», se pregunta mientras vuelve a la puerta al ver acercarse al familiar de otro residente. «¿Contestaron algo?», le dice apurada. «Hágame el favor, y si le contestan pregunte por Margarita Zapico», rogó al hombre. Minutos después, sus súplicas obtuvieron respuesta y una llamada confirmaba que su hermana «está bien y ha dado negativo», explicó aliviada.