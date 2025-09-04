Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche

La Guardia Civil investiga el incendio de un vehículo en el que se encontraba una mujer en su interior como un posible caso de violencia ... de género. Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, ha sido la expareja de la víctima quien habría intentado quemar el coche con la mujer dentro. El hombre es de Palencia, ya está identificado y está siendo buscado por los agentes del Instituto Armado desde primera hora de la mañana.

La víctima, de 50 años y vecina de Cuéllar, se encuentra en estado grave y su pronóstico es reservado. En el pasado, había estado incluida en el sistema VioGén —la herramienta del Ministerio del Interior para el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género—, aunque actualmente su caso figuraba como inactivo, por lo que no se mantenía un seguimiento activo.

El suceso ocurrió en torno a las 07:38 horas de este jueves en el polígono industrial Prado Vega, en Cuéllar. El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando del incendio de un coche en un aparcamiento de la zona industrial. Según los testigos, el fuego fue sofocado inicialmente con extintores por personas presentes en el lugar, que lograron rescatar a la mujer, ya inconsciente, del interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Segovia, Guardia Civil y personal sanitario del Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de Cuéllar. Como consecuencia del operativo, el quinto y último encierro de las fiestas de Cuéllar tuvo que detenerse más tiempo de lo habitual en el pinar para no interferir en la llegada de la ambulancia. Por protocolo, también fue informado el servicio de Medio Ambiente, según informa El Norte de Castilla.

Cuéllar, que este jueves celebra el último día de sus fiestas patronales, fue también escenario en 2024 del último asesinato por violencia de género registrado en la provincia de Segovia. Ocurrió en octubre, cuando un hombre de 36 años estranguló a una mujer de 33 años en la pedanía de Arroyo de Cuéllar.