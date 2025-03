«El cambio climático pone en peligro la respuesta a la pandemia»

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 6 de junio 2020, 11:01 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

Cuando es de madrugada en la costa oeste de Estados Unidos, donde imparte clases en la Universidad de Los Ángeles (UCLA), Cristina Tirado-von der Pahlen organiza el envío de materiales e información sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Asia y África. Como investigadora no pierde de vista lo que está sucediendo en las esquinas del mundo, incluida la de España. Esta científica española es además autora principal del capítulo de Salud y Bienestar que elabora el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) para el próximo informe de Naciones Unidas.

«En el trabajo del IPCC incluiremos aspectos psicológicos de la comunidad y el impacto que ha tenido el virus», dice en una entrevista realizada para el documental 'La encrucijada climática' de este periódico. «Los traumas van a tener mucho impacto en cómo se desarrollarán las políticas de reconstrucción. La epidemia está motivando nuevas formas de pensar y muchos países hablan de ir hacia una economía verde y una transición justa».

-¿La pandemia podría repercutir de una forma beneficiosa en la temperatura del planeta?

-Lo que se dice mejorar el clima, no lo ha mejorado. Pero en las fases de contención y confinamiento en las diferentes ciudades se ha visto una disminución de contaminación del aire local, una disminución de NO2 y partículas finas. Es algo temporal. Lo vimos en Wuhan, donde este fenómeno desapareció en cuanto acabaron las medidas de restricción al funcionamiento de las industrias y al transporte. Lo mismo se ha visto en Madrid, Barcelona y el norte de Italia. En Los Ángeles, donde vivo, nunca habíamos tenido un aire tan limpio y la gente se ha dado cuenta. Sin embargo, el cambio climático continúa.

-¿La aparición del coronavirus podría tener alguna relación con el cambio climático?

-No se ha visto ninguna relación. Pero sí estamos viendo que el cambio climático puede perjudicar algunos de los factores que ayudarían a la recuperación de las poblaciones y comunidades afectadas. En África, por ejemplo, la situación sanitaria se agrava por las sequías. No tienen agua para seguir las medidas básicas de prevención. Más que consejos o información contra el virus habría que mandarles tanques de agua. La resiliencia de estas personas es mucho peor por las inundaciones, la malnutrición o la aparición de langostas. El cambio climático pone en peligro la respuesta a la pandemia.

-¿La contaminación del aire es un factor a tener en cuenta en el empeoramiento de este tipo de enfermedades?

-Hay teorías diferentes, porque en algunos lugares hay correlación y en otros, no. Más que la contaminación, podría influir la forma y distribución de las ciudades. Sin embargo, sí encontramos una relación cercana entre las poblaciones que tienen enfermedades crónicas, sobre todo respiratorias, por una exposición a la contaminación, y la posibilidad de tener un peor proceso de la Covid-19. Pero a todos los estudios hay que darles tiempo para comprobar sus tesis.

Sanidad universal

Para el próximo informe de cambio climático del panel de expertos de la ONU, los científicos sostienen reuniones vía telemática. «Ahora podemos involucrar a más investigadores de países de ingresos bajos, que de otra manera no estarían en estos foros por no poder viajar», comenta Tirado. Unas ventajas que también se trasladan a sus alumnos. «Me he quedado impresionada con la gente joven, que ha tenido una respuesta positiva».

-¿A qué tipo de modelo de salud pública habría que aspirar para contrarrestar futuras amenazas?

-La OMS está pidiendo mejorar mucho el acceso a la salud universal. En España lo tenemos, pero hay que fortalecerlo, y ésa es una de las lecciones de la crisis. Pero en otros países no existe nada parecido. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país rico, hay 30 millones de personas en paro, que por no tener trabajo carecen de seguro médico. Hay mucho miedo de no poder pagar las facturas si enferman. Imagínate en otras naciones donde no hay ningún tipo de servicio sanitario. Hay que preguntarse cómo van a ser los accesos a la salud universal y cómo van a impactar las políticas en la gente

-¿La salud debe ser un eje de la adaptación al cambio climático?

-España tiene algo que otros países no han abordado, que son los estudios de impacto en la salud de las diferentes políticas, como la agraria, la energética o la de movilidad. Es algo bastante novedoso que estudia cómo impactan en la salud. Los planes de acción del cambio climático deben incluir la salud, y el impacto de las diferentes políticas en la población.