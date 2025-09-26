El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Algunos muros interiores del recinto exhiben pinturas y leyendas. Igor Aizpuru

«Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»

Un educador advirtió hace ya un año a la Ertzaintza de lo que ocurría en el campamento juvenil de Bernedo

David S. Olabarri

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:31

Nuevas denuncias de familias afectadas por el polémico campamento veraniego de la localidad alavesa de Bernedo han salido a la luz en las últimas horas ... tras la publicación de un artículo en este periódico en el que se detallaba que los niños y niñas de entre 13 y 15 años eran obligados a ducharse desnudos junto a sus educadores y que muchos cuidadores se paseaban por las instalaciones con sus miembros sexuales al descubierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  7. 7 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  8. 8

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  9. 9 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  10. 10 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»

«Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»