El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

La Ertzaintza investiga el «infierno» que vivieron decenas de chicos y chicas de entre 13 y 15 años en un udaleku de Bernedo, en Álava

David S. Olabarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:51

María se enteró de lo que le había pasado a su hija en el momento en el que la adolescente bajó del autobús el pasado ... 23 de agosto. Irune (también nombre ficticio) lo supo cuando, varios días después de que terminase el campamento de Bernedo (Álava), llegó la carta de su hija de 15 años. Al escucharlas, a ambas madres se les encendieron las alarmas. Como ellas, muchas otras familias no tenían ni idea de lo que había ocurrido durante los 15 días anteriores en las colonias organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  6. 6 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  7. 7

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  8. 8 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  9. 9 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  10. 10

    Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: las nuevas promesas de Barbón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»