Coronavirus | Asturias contabiliza 58 casos sospechosos de coronavirus, pero solo uno positivo

Lucía r. Lorenzo / eduardo Paneque Martes, 3 de marzo 2020, 10:31 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

«Asturias registra 58 casos sospechosos en coronavirus hasta el momento que han llamado, se les ha hecho la prueba y solo uno dio positivo en coronavirus«. Así lo ha detallado el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, esta mañana en declaraciones a TPA. También ha informado sobre el estado del varón de 70 años, único paciente que dio positivo en coronavirus hasta el momento en la región, y la mujer de 66 que permanecen ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La mujer de 66 años está «leve» con febrícula a la espera del «resultado de la confirmación» y continua ingresada también por «la situación inicial clínica que tenía. El paciente sigue hospitalizado en la UCI, está estable dentro de la gravedad», ha indicado Cofiño.

Ese caso sigue siendo el único registrado en la región a pesar de que las consultas ante una posible infección siguen produciéndose. Ayer mismo, un centro privado de Gijón informaba sobre dos usuarios que habían acudido a las instalaciones con un cuadro de neumonía. Tras los exámenes pertinentes, se descartó el contagio.

Una neumonía aguda de origen desconocido -uno de los cuadros que contempla el protocolo para realizar las pruebas de coronavirus- fue el motivo que llevo al único positivo asturiano a permanecer en el HUCA hace ya más de 48 horas. Según fuentes consultadas, el paciente tuvo un momento «muy crítico» durante la jornada de ayer en el que los médicos se vieron obligados a intubarle, pero finalmente «todo fue controlado y ha recuperado la estabilidad». Su mujer, chilena como él y afincada en Gijón, continúa leve y aislada en el hospital a pesar de que desde el domingo las pruebas resultasen negativas.

Ella misma relató ayer a este periódico que «a pesar de que no tengo nada contagioso tengo que permanecer aquí mientras me continúan tomando muestras de sangre y aplicando un tratamiento para la gripe». La del domingo no fue una buena noche. Tras mostrarse «feliz» por el negativo en las pruebas, confesó que había pasado «muy mala noche, con fiebre y dolor de cabeza». Pero, sobre todo, la palabra que repite es «preocupada». Al hacer estas declaraciones no piensa tanto en ella misma como en la evolución de su marido: «No le he podido volver a ver ni hablar con él porque ya no tiene el teléfono móvil, pero sé que es fuerte e irá mejorando».

«En Asturias no se ha visto que haya transmisión comunitaria»

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha indicado que «en Asturias no se ha visto que haya transmisión comunitaria« de coronavirus en la actualidad. »Solo un caso de los 58 estudiados es positivo, y los demás fueron leves y se debieron a otro tipo de infecciones respiratorias. La mayoría tenían relación con el Norte de Italia y en algún caso que tuvo una relación estrecha con este paciente«. Así lo ha detallado esta mañana en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias ante la pregunta realizada por la diputada del grupo popular, Beatriz Polledo, sobre las medidas adoptadas por el Principado y el protocolo de actuación en Aturias para posibles casos de coronavirus. Beatriz Polledo ha expuesto que «la llamada a la calma y a la comunicación hará que la inquietud de empleados y empresarios -de las empresas asturianas con tráfico comercial a China- se reduzca«. En esta línea ha indicado que esta situación afecta no solo a la sanidad sino también a la economía. Por otro lado, ha pedido al Ejecutivo autonómico que se establezcan »medidas de comunicación aunadas, transparentes y que inspiren confianza«.

El consejero de salud ha recordado que la situación actual es la «fase de contención que tiene por objetivo la detección pronta de algún caso que pudiera llegar desde fuera». Fernández Muñiz indicó que esta fase de contención «puede cambiar en cualquier momento». En el caso del paciente chileno afincado en Gijón que permanece estable dentro de la gravedad en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Salud continúa investigando el origen de la infección. El paciente había viajado a Portugal del 18 al 23 del mes pasado, una zona no considerada de riesgo.

Por su parte, el grupo popular ha mostrado su apoyo a Fernández Muñiz ante esta alerta sanitaria, asegurando que «aparcan las diferencias ideológicas». También, Beatriz Polledo ha insistido en un «mensaje de tranquilidad» y recuerda que «Asturias dispone de los mejores profesionales sanitarios y que todos los protocolos se están cumpliendo». A este mensaje de calma se ha sumado también Fernández Muñiz para indicar que «estamos alerta pero sin alarmar». Por parte de la consejería de Salud y la dirección general de Salud Pública, ha detallado, remitieron información a «los 78 concejos, a sindicatos, cámaras de comercio, colegios profesionales y otras organizaciones para que tengan información sobre qué se puede hacer» ante el coronavirus. El consejero de Salud a su vez ha destacado y agradecido la «impecable labor» que está realizando el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, actualizando los protocolos y compartiendo información.

El gerente del Sanatorio Covadonga de Gijón, a donde el paciente acudió con los síntomas, confirmó este lunes que «los tres profesionales que permanecen en cuarentena por haber tenidco contacto con él están asintomáticos». Además, Javier Balbuena destacó que ayer, el centro «ha funcionado con total normalidad».

La aparente baja incidencia del coronavirus en el Principado ha hecho mantener el nivel 1 de alerta, el denominado de contención. Ni siquiera está sobre la mesa, en estos momentos, un posible cambio de escenario como, sí está evaluando el Ministerio de Sanidad para «zonas muy concretas». Estas son, Torrejón de Ardoz (Madrid) y Vitoria (País Vasco). De llevarse a cabo, supondría una reducción de la movilidad, controles de eventos en los que se acumula gran cantidad de personas, el cierre de escuelas y el teletrabajo en caso de empresas.