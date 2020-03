Coronavirus | Sanidad no prohíbe las marchas del 8M, pero pide que no acudan personas con síntomas La Liga Suiza y el Gran Premio de China de Fórmula 1 han sido los últimos acontecimientos deportivos que han sido cancelados E. C. GIJÓN. Martes, 3 marzo 2020, 02:50

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, decartó ayer que la incidencia del coronavirus en España fuese a obligar a cancelar las manifestaciones que se celebrarán por toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. No obstante, lo acompañó con una petición hacia todas aquellas personas que presenten síntomas relacionados con el coronavirus. Les instó a no acudir a dichas marchas para prevenir algún tipo de contagio.

«Hay medidas lógicas que se pueden tomar a título colectivo e individual. Pediría que cualquier persona con sintomatología respiratoria no acudiera a eventos masivos. Se pueden tomar medidas muy lógicas y muy sensatas como higiene de manos o tratar de no toser a la gente de alrededor», defendió Fernando Simón, quien reiteró que «ahora mismo no se propone suspender ningún evento»,

Cancelaciones

La lista de eventos que sí han sido cancelados o aplazados debido al coronavirus se va haciendo cada vez más larga. Algunos de los más mediáticos son el Gran Premio de China de Fórmula 1 previsto para el 19 de abril en Shanghái, y una carrera del campeonato de Fórmula E (monoplazas eléctricos) programada para el 21 de marzo en Sanya, en la isla china de Hainan.

Otras medidas inéditas en Europa son las que giran en torno al fútbol. La Liga Suiza de Fútbol (SFL) anunció ayer la suspensión hasta el próximo 23 de marzo de todos los encuentros de la primera y segunda división, después de que el gobierno helvético prohibiese cualquier evento público de más de un millar de participantes. Este anuncio llegó horas después de la decisión de aplazar el Gran Premio de Tailandia de motociclismo, programado del 20 al 22 de marzo en el circuito de Burinam, tomada al día siguiente de la cancelación del Gran Premio de MotoGP de Catar, la carrera que debía abrir el Mundial-2020 el próximo 8 de marzo.