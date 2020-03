El coronavirus y la picaresca española: «Se alquila perro para pasear por horas» Pedro Sánchez especificó tras la declaración del estado de alarma que pasear a los perros era una de las excepciones para salir de casa EL COMERCIO Gijón Martes, 17 marzo 2020, 19:25

Habitualmente son los dueños de los perros los que tienen que pagar si quieren que alguien pasee a sus mascotas, pero la crisis del coronavirus ha sacado a relucir el lado más pícaro de algunas personas.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalló en la rueda de prensa posterior a la declación del estado de alarma que uno de los extremos en los que los ciudadanos sí podían salir a la calle era para «sacar al perro si tienen algún animal doméstico».

«El estado de alerta nos permite pasear a nuestras mascotas. A mi me da pereza, así que si tiene alguien ganas de salir a dar un paseo, le alquilo a mi perro para que tenga salvoconducto», anuncia un hombre de Pontevedra, quien además establece un precio de cinco euros por paseo.

Algo más caro es pasear a la mascota de este otro anunciante navarro. «¿Quieres salir de casa y no ser multado no hacer cuarentena? Nosotros disponemos de perros para pasear por un módico precio de 25 euros el paseo. No dudes en llamar, tenemos perros grandes, medianos y pequeños», asegura.

«Se alquila bulldog francés para pasear estos días. Es pequeño y manejable incluso por principiantes. Educativo para niños. Además es ciego, lo que lo hace inmune contra la estupidez humana. Su ceguera no le impide moverse con agilidad y valentía por sus propios medios por todos los paseos de Noia, marcando con su orina sitios inalcanzables a su altura. Si le tiras un palo, aunque no lo encuentre al momento, acaba encontrándolo aunque pasen días. Vicios y defectos conocidos: suele pararse en los bares por costumbres adquiridas y no socializa con Yorkshires ni sus dueños, los ignora (tampoco les mea)...», apostilla este otro propietario.