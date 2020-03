DIRECTO: última hora sobre la crisis del coronavirus en Asturias

Cristina Tuero

Los hospitales asturianos suspenderán desde el lunes todas las operaciones no urgentes. Salud quiere con esta medida triplicar el número de camas disponibles en la UCI del Hospital Central. La red sanitaria pública se reorganiza para hacer frente a un más que probable recrudecimiento de la pandemia por el Covid-19 en los próximos días. El objetivo del Principado es adelantarse a los acontecimientos y reorientar toda la actividad para poder hacer frente a un previsible aumento de pacientes hospitalizados. De esta forma, desde el lunes se suspende toda la actividad quirúrgica que no se considere urgente o que no sea demorable, caso de los pacientes oncológicos, para contar con el mayor número posible de camas, quirófanos y zonas de reanimación disponibles. Informa Laura Mayordomo