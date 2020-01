La Fiscalía investiga los presuntos casos de prostitución en lo centros de menores baleares Asistentes a la reunión en la Delegación del Gobierno para tratar la prostitución de menores en Baleares. / EFE La Delegación del Gobierno niega la existencia una red, aunque admite casos individuales dado que en los últimos años se han realizado una veintena de operaciones policiales EUROPA PRESS Mallorca Miércoles, 15 enero 2020, 17:12

La Fiscalía de Baleares ha decidido este miércoles iniciar una investigación penal sobre los presuntos casos de tráfico de drogas y prostitución de menores dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). La Fiscalía también ha librado oficio al Jefe Superior de Policía para que investigue los hechos e identifique a los presuntos responsables.

Así lo ha anunciado la Fiscalía en un breve comunicado en el que aclara que durante los últimos años se han denunciado diferentes «casos concretos» de conductas por hechos similares. «Como no puede ser de otra manera, siempre se han investigado», ha asegurado la institución.

Este miércoles, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, ha negado este miércoles la existencia de una red de prostitución infantil en Baleares como tal, apuntando que han detectado «distintos casos» individuales.

El tema saltó al debate público a raíz de una violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca. La agresión sexual se cometió, según fuentes cercanas al caso, en un piso del Camp Redó, en Palma, la pasada nochebuena. Fueron detenidos siete varones (seis menores y un adulto) y una chica, también menor, que supuestamente habría actuado como enlace y forzado a la víctima a permanecer en la casa.

Durante una reunión junto a representantes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Consell de Mallorca, Policía Nacional y Guardia Civil, Vázquez ha destacado que «no existe una red», aunque ha detallado que puede haber casos en que un mismo menor sea explotado por distintas personas sin relación.

El presidente del IMAS, Javier de Juan, ha explicado que se ha tomado en la reunión es crear una comisión que incluya a otras instituciones, como los ayuntamientos, que «son una parte fundamental en estos casos». Sobre los protocolos de actuación, De Juan ha dicho que han funcionado a nivel general y ha explicado que el hecho de poner medios sobre un asunto hace que se detecten casos y que estos afloren. «Ahora se visibilizan; no poner medios para detectarlos no significa que no existan», ha remarcado.

Por su parte, la consellera insular de Presidencia e Igualdad de Mallorca, Teresa Suárez, ha pedido que se «ponga el foco» en lo que es «importante» ya que, tal como ha detallado, las «agresiones sexuales a niñas se dan en cualquier clase social y procedencia«.

Según se ha puesto de manifiesto en el encuentro entre las instituciones, desde 2014, se han producido diez operaciones contra la explotación sexual infantil por parte de la Guardia Civil. La Policía Nacional, por su parte, ha intervenido en una docena de casos en los últimos años. Estas actuaciones se han producido a nivel general, no tienen por qué estar relacionadas con menores tutelados.

