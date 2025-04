En directo | Muere el Papa Francisco: Los líderes europeos destacan su compromiso con «los más vulnerables»

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha subrayado que “Europa llora por la muerte de su santidad el papa Francisco”. A continuación, ha optado por destacar un rasgo humano de la personalidad de Jorge Bergoglio: “Su contagiosa sonrisa cautivó el corazón de millones de personas alrededor del todo el planeta”. “El Papa del Pueblo será recordado por su amor a la vida, por su esperanza por la paz, por su compasión para la igualdad y la justicia social”, subrayando en esta última parte el legado más político del papado De Francisco, para quien ha deseado que “descanse en paz”.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP