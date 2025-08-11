El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del hotel en el que se refugiaron los turistas franceses.

Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Los turistas huyeron en sentido contrario hasta refugiarse en un hotel

J.M.L.

Toledo

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:52

Un grupo de turistas franceses que el pasado fin de semana atravesaba la provincia de Toledo de viaje por España no olvidará su estancia en el pais después de haber sido tiroteados por una banda de policías falsos. Los hechos ocurrieron en la intersección de la autopista radial R-4 y la autopista de peaje AP-36 a la altura de Dosbarrios (Toledo).

Un vehículo se colocó a su altura y dio el alto a los turistas. Los falsos policías -dos hombres jóvenes con el rostro oculto- les pidieron la documentación al mismo tiempo que les exigieron el pago inmediato de una cantidad de dinero en metálico para poder continuar con su viaje. Los turistas, que no llevaban encima tal cantidad de dinero, sospecharon de los supuestos policías y emprendieron la huida en sentido contrario durante varios kilómetros por la autovía A-4, lo que hizo pensar a muchos conductores que se trataba de un vehículo kamikaze.

Durante su huida llegaron a ser tiroteados por los delincuentes y una bala llegó a romper la luna trasera del coche hasta alojarse en el asiento del copiloto sin que causara heridas a los ocupantes. Finalmente consiguieron llegar al hotel-restaurante Los Arcos, en Dosbarrios, situado junto a la A-4, donde avisaron a las fuerzas de seguridad. A los pocos minutos se personaron en el hostal media decena de vehículos de la Guardia Civil, cuerpo que ha abierto una investigación para dar con los dos falsos policías.

El vehículo utilizado por los delincuentes fue localizado por los agentes cerca de Dosbarrios con las placas de matrículas cambiadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  2. 2 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  3. 3 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  4. 4 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  5. 5 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  6. 6 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero