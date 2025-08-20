El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acceso a contenidos porno muchas veces se produce de manera accidental. Adobe Stock

La edad de consumo de los primeros contenidos porno se precipita a los seis años

Una encuesta en Reino Unido evidencia los resultados limitados de las nuevas herramientas para evitar el acceso a webs con este material

Julia Fernández

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:05

La exposición a contenidos pornográficos es una «epidemia» entre los menores de edad. Así la calificó hace unos meses el Gobierno de Pedro Sánchez y ... refleja perfectamente lo que está ocurriendo. Autoridades de todo el mundo han tomado cartas en el asunto para intentar que los jóvenes y los niños no tengan acceso a estas imágenes, sin embargo, no parece que la cosa funcione. Una investigación del Comisionado para la Infancia de Reino Unido acaba de revelar que el consumo de este tipo de material, fundamentalmente online, ha aumentado entre los menores británicos en solo dos años pese a la entrada en vigor de normas para protegerles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria
  7. 7 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  8. 8 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  9. 9

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La edad de consumo de los primeros contenidos porno se precipita a los seis años

La edad de consumo de los primeros contenidos porno se precipita a los seis años