José Antonio Lucero «La educación se tiene que ir adaptando a los cambios sociales» José Antonio Lucero, Profesor de Historia y youtuber Decidió dar el salto a las redes para ofrecer a sus alumnos contenidos que pudieran estudiar desde casa y de una manera más cercana El profesor José Antonio Lucero, delante de la pizarra de un aula. / E. C. ANA RANERA GIJÓN. Domingo, 16 mayo 2021, 04:59

José Antonio Lucero (Rota, 1988) apuesta por llevar la docencia más allá de las aulas e instalarla, dentro de los hogares, gracias a las pantallas. Este profesor de Historia, en Secundaria, decidió hace ya seis años abrir su propio canal de Youtube, La cuna de Halicarnaso, para seguir enseñando a través de las redes. Ayer, participó en el Congreso Internacional de Transformación Digital en Entornos de Aprendizaje (CITEA) de la Universidad de Oviedo.

-¿Por qué decidió dar el salto de la enseñanza presencial a la virtual?

-Empecé con el canal en el año 2015 y lo hice con vistas a crear contenidos para ayudar a mis alumnos a afianzar su aprendizaje. Quería que pudieran estudiar de una manera más cercana y con recursos que les gustasen. Al principio, me grababa con unas diapositivas que tenía y las explicaba y, ya cuando empecé a notar que les gustaban esos recursos, me profesionalicé.

-¿En qué momento pasó de ser un espacio para sus estudiantes a un canal con más de 200.000 suscriptores?

-Desde el comienzo. Desde los primeros vídeos ya empecé a notar que no solo mis alumnos los veían y eso me llamó mucho la atención porque no era mi intención. Luego, siguió creciendo de manera progresiva hasta la pandemia, que fue cuando muchos docentes utilizaron mis audiovisuales para que sus alumnos los trabajasen en casa ante la falta de educación presencial.

-¿Considera importante trasladar la educación a las redes?

-Es fundamental que los docentes podamos ofrecer a los alumnos herramientas y recursos para aprender que se salgan de lo tradicional: de la explicación y del libro de texto. Sin despreciar nada de eso, que es también importante, es bueno ofrecer recursos al alcance de los chavales, como las redes sociales, para que ellos aprendan desde casa.

-¿Los alumnos lo valoran?

-Ellos lo aprecian y no solo eso: también noto que son unos recursos que los motivan porque hablo en un lenguaje audiovisual al que están acostumbrados. Con Youtube intento acercarme a ese idioma y a esa manera de consumir contenidos que mis alumnos hacen de forma normal.

-Porque la vida ha cambiado, ¿no podemos pretender entonces que la educación sea la misma que antes?

-La educación tiene que ir conociendo, valorando y adaptándose a los cambios sociales que ocurren, a las nuevas maneras de aprender y a las nuevas maneras de relacionarnos. Está claro que, con mucho respeto y con mucha reflexión, es importante que nos aprovechemos de las cosas buenas que tienen las sociedades de hoy en día como esta manera tan rica de comunicarnos y de aprender.

-¿Cómo cambian sus clases al sustituir el encerado por la cámara?

-La diferencia es abismal. Y, a pesar de que tengo mis vídeos, defiendo que lo más importante es la clase presencial, pero sí que intento que mis audiovisuales reflejen mi manera de dar las clases: dinámicas, atractivas, que los motiven y que tengan espacio para la reflexión.

-¿Sus alumnos interactúan en las clases virtuales?

-Sí, es muy común. Comparten y comentan mis vídeos y no solo lo hacen ellos: también otros estudiantes y profesores de España y de Latinoamérica me cuentan que aprenden con mis vídeos y que aprueban exámenes. Es algo muy satisfactorio.

-¿Queda demostrado de esta manera que la Historia no es aburrida?

-La Historia depende de cómo te la hayan contado. Si uno no es capaz de encandilar con una buena historia, no se llevará a sus alumnos a su terreno. Yo intento que los estudiantes vean en mis vídeos la parte atractiva de la Historia, que es muy interesante.