«Soy epiléptica. Por favor, avise a mis padres si está leyendo esto» La curiosa nota que se encontraron los policías que asistieron a una menor en Zaragoza EL COMERCIO Gijón Sábado, 17 noviembre 2018, 11:58

Una menor de edad tuvo que ser asistida en un autocar que la llevaba a un centro ocupacional de Zaragoza al que suele acudir normalmente. La joven, que padecía epilepsia se empezó a encontrar mal en el trayecto y se tuvo que avisar a las autoridades.

La policía local de Zaragoza registró a la joven, a fin de hallar algún método de identificación y poder notificar a sus familiares de su estado. Lo que encontró les sorprendió gratamente. Los padres de la joven habían previsto que ocurriera esta situación e hicieron una nota a la que adjuntar con los datos de la menor y teléfonos de emergencia a los que llamar si alguien se la encontraba. El mensaje era claro: «Hola, soy Luciana, si está leyendo esto, es que me he descompuesto. Soy epiléptica y tengo un retraso, no sé correctamente mis datos». «Por favor, llame a mi familia para avisarles y luego a la ambulancia al 061 y a la Policía Local al 092».

Ayer agentes de #Sector3 atendieron en el interior de un autocar de un Centro Ocupacional, a una menor por un ataque epiléptico

Al identificarla encontraron esta nota (chapó para esos padres 👌🏼)

Primero sintieron sorpresa 😳

Después orgullo!!

092 ☎️ #PorAlgoSerápic.twitter.com/RayEYL2Tcg — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 15 de noviembre de 2018

La policía ha felicitado a la familia y ha querido animar a otras a hacer lo mismo con sus familiares publicando está nota en la redes sociales. Sin duda, queda claro que hasta un pequeño mensaje puede salvar vidas.