Facebook cambiará los nombres de Instagram y WhatsApp El objetivo de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg es dejar bien claro que las dos «apps» forman parte de su compañía EL COMERCIO Gijón Miércoles, 7 agosto 2019, 20:05

Facebook se está planteando cambiarle el nombre a dos de las aplicaciones estrella de la compañía: Whatsapp e Instagram. El objetivo de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg es dejar bien claro que las dos «apps» forman parte de su compañía, el mayor gigante tecnológico en lo que a redes sociales se refiere.

Con ese fin, y según explica el portal 'The Information', las dos aplicaciones comenzarán a ser conocidas como «Instagram from Facebook» y «Whatsapp from Facebook». Esto es algo que la tecnológica ya había hecho antes con su plataforma de colaboración empresarial Workplace, que desde hace algún tiempo es conocida como «Workplace from Facebook». De este modo, el cambio se dejará ver en las dos aplicaciones próximamente.

Parece ser que Mark Zuckerberg no cree que Facebook esté recibiendo el reconocimiento pertinente como empresa propietaria de la aplicación de mensajería y de la red social. Para revertir la situación, según se recoge en 'The Information', desde la compañía se ha deslizado que se debe «comunicar de forma más clara los productos y los servicios que son parte de Facebook»

Desde el portal se destaca, a su vez, que el hecho de que Whatsapp e Instagram no compartan el nombre de Facebook ha ayudado a que las dos «apps» se hayan mantenido al margen de los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta la compañía.

Cabe recordar que, recientemente, Facebook fue condenada a pagar en Estados Unidos 5.000 millones de euros por el escándal0 de Cambridge Analytica. Al mismo tiempo, sus políticas de protección de datos van a ser revisadas de cerca por la Comisión Federal de Comercio (FTC) del país norteamericano.