Falete, acusado de violación a un menor El cantante Rafael Ojeda 'Falete'. / EFE El joven asegura que los hechos ocurrieron en 2016 durante un viaje del cantante a Marruecos junto con el periodista Félix Ramos ELCOMERCIO.ES Jueves, 20 junio 2019, 18:29

Un joven de 19 años ha denunciado al cantante Rafael Ojeda 'Falete' de violación. Los hechos habría ocurrido en el año 2016, cuando la presunta víctima era menor de edad, durante un viaje a Tánger en el que el cantante acompañaba al periodista Félix Ramos para grabar un programa. El joven ha comparecido ante el Tribunal de Segunda Instancia de Tánger para denunciar a Ramos por abusar de él, violarle y engañarle cada vez que el periodista iba a la ciudad marroquí.

En su declaración, la presunta víctima aseguró que también mantuvo relaciones «no consentidas» con el cantante Rafael Ojeda 'Falete' en el año 2016. «Me pidió que me portase muy bien con él, que era un cantante y que iba también a ayudarme y a darme dinero», según la denuncia. «También me ha violado. Y me ha dado 2.000 dírhams (185 euros) después de abusar de mí varios días», aseguró el denunciante ante el tribunal.

Además de eso, unos mensajes que han sido verificados por la Policía demuestran que el artista le habría pedido vídeos de contenido sexual desde España a cambio de 60 euros. El representante del artista, por su parte, se ha limitado a decir que no cree los hechos denunciados, los cuales califica de bulos y calumnias.