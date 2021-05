La familia de las niñas de Tenerife difunde una foto con otro aspecto Realizan un montaje con Anna y Olivia teñidas de oscuro por si el padre las hubiese cambiado de aspecto | La investigación se centra ahora en el mar Imagen del cartel difundido por la familia de las niñas. REDACCIÓN Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 mayo 2021, 14:52

La familia de las niñas desaparecidas de Tenerife, Anna y Olivia, ha difundido este jueves una nueva imagen de las niñas, pero con un aspecto diferente por si el padre hubiese tratado de despistar en su huída cambiando de color de pelo a la pequeñas. «Actualizamos fotos de las niñas, pueden estar cambiadas, seguramente teñidas de oscuro ya que su pelo rubio llama mucho la atención. También tener en cuenta que pueden llevar mascarilla», apuntan en la publicación en redes.

El pasado martes se cumplieron dos semanas de la desaparición en la isla de Tenerife de las niñas Anna y Olivia, de uno y seis años, junto a su padre, Tomás Gimeno, un suceso que ha dado la vuelta al mundo y sobre el que los responsables de la investigación aún mantienen todas las hipótesis abiertas.

El portavoz ha dado esta mañana algunos detalles de la investigación de la desaparición, ahora centrada en el mar: «Lo que se pretende es descartar y no tener que pensar en este sitio, como se hace en las zonas terrestres». Por otro lado, deja claro que «la Guardia Civil está informando a Beatriz de todo cuanto acontece, existen muchas líneas de investigación y es prudente que no las sepamos y es posible que tengamos conocimiento de un 10-15%».

Precisamente la madre de las pequeñas ha escrito una carta que ha leído el portavoz de la familia, que ha explicando que hoy es un día muy duro para Beatriz, que celebra su cumpleaños sin sus dos seres más queridos: «El sentimiento de la madre que quisiera todo fuera distinto, el agotamiento de una madre que no ve a unas niñas hasta hoy, la presión a la que está sometida y desgraciadamente ante los bulos y cosas que hacen daño a la familia».

«Hoy es mi cumpleaños, como regalo pido que me ayuden a difundir fotos y video de las niñas para que alguien pronto las reconozcan. No se pueden imaginar lo que siendo cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están, de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos, como todos los niños del mundo», relata la madre.

«Todos estos sentimientos mezclados lo hacen cada día más difícil, pero están ustedes, el mundo, no permitamos que estas cosas puedan suceder, ando con miedo con qué decir o qué escribir por las repercusiones que pueda tener el padre, pero qué hago...», explica. Luego, continúa escribiendo: «Pido que me ayuden a encontrarlas, yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido, es algo que no se puede superar».

«Una enfermedad terminal o un accidente debe ser terrible, insuperable en muchos casos, pero una desaparición con la incertidumbre de saber cómo están, de saber qué piensan, de saber que están queriendo llamarme, de robar el derecho de protección de una madre... está en nuestras manos que esto tenga un final feliz», dice Beatriz.

Por último, la madre manda un mensaje a sus dos hijas y les hace una promesa: «Olivia y Anna, las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte porque me necesitan fuerte».