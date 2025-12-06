El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al menos dos colegios europeos han tenido que dejar de utilizar sus patios de recreo por las denuncias por ruido. AFP

Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: 'No sin mis niños'

Rearme demográfico ·

Preocupado por la caída de la natalidad, el Gobierno ya ha expresado su voluntad de prohibir este tipo de ofertas en el territorio galo, aunque aún son incipientes

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

Otra nueva tendencia que se encuentra en pleno auge en Asia Oriental ha acabado por irrumpir con fuerza en Europa en los últimos años. Se ... trata de las 'no kids zones' ('zonas sin niños'), que ya se han consolidado en Corea del Sur, donde se contabilizan más de 600 lugares -incluidas algunas bibliotecas- donde está prohibida la presencia de menores de edad, según un mapa elaborado por internautas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  8. 8 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: 'No sin mis niños'

Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: &#039;No sin mis niños&#039;