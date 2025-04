Antonio Spadaro ha sido probablemente uno de los comunicadores más cercanos del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes. Director entre 2011 y 2023 de ... La Civiltà Cattolica, la prestigiosa revista de la Compañía de Jesús cuyos textos cuentan con el visto bueno de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Spadaro hizo la primera entrevista que Jorge Mario Bergoglio concedió como Papa, publicada en septiembre de 2013. Consejero también del Pontífice, que lo nombró en 2024 subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, considera que Francisco fue «el único líder moral de impacto global en el mundo».

-¿Qué destacaría de estos más de 12 años de pontificado?

-Tengo muchos recuerdos, pero sobre todo destacaría la figura de un hombre genial, que supo ser siempre él mismo en medio de momentos de gran intensidad y drama. Dio una contribución al mundo extraordinaria, porque de hecho en el tiempo que vivimos fue el único líder moral de impacto global en el mundo. Fue capaz de dialogar con todos: jefes de Estado y jefes religiosos, personas de todo tipo y condición. Fue también profético, al ver ya desde 2014 que se estaba librando una «Tercera Guerra Mundial a trozos», como la definió durante su viaje de vuelta a Roma tras visitar Corea. Fue una figura de reconciliación y paz que intentó jugar todas sus cartas con una diplomacia de sastre, es decir, intentando coser, remendar y unir. Es algo que se necesita mucho en este momento.

-Usted fue el primero en entrevistar a Bergoglio tras su elección como obispo de Roma. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos primeros encuentros con él?

-Aquella experiencia por la primera entrevista que le hice en 2013 fue fundamental y me permitió entender qué tipo de persona era Francisco. En esa conversación se desveló, habló de sí mismo y de cómo iba a ser su pontificado. Es una entrevista que yo entiendo bien ahora, a distancia de tanto tiempo, porque veo que tenía una idea muy precisa de la Iglesia, pero abierta a cómo fue desarrollándose luego el pontificado. Esto me impresionó profundamente. Destacaría también de su lado humano que era inmediato, espontáneo y decía las cosas de manera directa. En ocasiones le decía que lo que me había dicho era muy bonito, pero que tal vez era mejor no transcribirlo y publicarlo, pero él me decía que adelante, que lo publicara. Era un Papa absolutamente abierto y que aceptaba todas las preguntas.

-También era un Papa abierto a los cambios. ¿Cree que las reformas que hizo resultan ya irreversibles?

-Francisco ha recorrido un gran camino, en el que se han producido muchos frutos y se han lanzado muchas semillas. Es un proceso que tiene que completarse, naturalmente, pero el trabajo que él ha hecho está ya profundamente injertado en la vida de la Iglesia.

-¿Cómo se imagina a su sucesor?

-No tengo una bola de cristal. Esa es la tarea de los cardenales. Ahora tienen que conocerse un poco mejor, intentar entender las exigencias de la Iglesia en este momento y ver cuál es la figura necesaria e importante para el momento que vivimos.

-¿Habrá una continuidad con Francisco?

-Nadie puede saber lo que pasará. Veo una profunda continuidad con todos los pontífices, aunque cada uno haya hecho su camino con estilos a veces extremadamente diferentes. Pensemos en los cambios que hay de Pío XII a Juan XXIII, o de Pablo VI a Juan Pablo I y a Juan Pablo II. Son figuras completamente diversas, pero vemos que en la vida de la Iglesia hay una profunda continuidad porque quien la sostiene es el Señor, no son los hombres.