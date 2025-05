La fruta que puede hacer que des positivo en un control de alcoholemia

V. Castro Gijón Lunes, 12 de mayo 2025, 09:30 Comenta Compartir

Sí, es posible que algunas frutas den positivo en un control de alcoholemia, no por el contenido de alcohol en sí, sino porque el proceso de fermentación natural que experimenta este alimento puede generar pequeñas cantidades de alcohol en el estómago. La DGT ha advertido sobre este efecto, destacando que, aunque no se esté consumiendo alcohol directamente, ciertos alimentos pueden causar una lectura falsa en el control.

Han pasado 40 años desde que se estrenó el lema de seguridad vial que se ha convertido en mantra: «Si bebes no conduzcas». Desde entonces, las tasas de alcoholemia se han ido reduciendo progresivamente, junto con un endurecimiento en los controles, en las campañas de divulgación y en medidas paralelas, como el carné por puntos o los radares.

Todos son intentos que buscan la reducción de la siniestralidad vial en España y el último de ellos es la propuesta por parte de la Dirección General de Tráfico de reducir la tasa de alcohol al volante a 0,1 mg de alcohol por litro de aire espirado –lo que equivale a 0,2 gramos por litro de sangre– o lo que es, efectivamente, una tasa cero.

El margen se reduciría tanto que se podría dar positivo con algo menos que una cerveza. Así también, por ejemplo, con una fruta, aunque pueda parecer sorprendente. Un alimento tan común en nuestra dieta puede ser el mayor enemigo frente a un control de alcoholemia. En concreto, se trata del fruto del madroño, que tiene alcohol o sus procesos pueden provocar que tengamos alcohol en sangre. No es la única, sino que otras frutas en estados muy maduros, tales como el plátano o las uvas.

Por qué estas frutas pueden dar positivo

Las frutas contienen azúcares naturales (como glucosa y fructosa) que, si se dejan en condiciones cálidas y húmedas, pueden fermentar de forma natural por acción de levaduras presentes en el ambiente o en la propia piel de la fruta. Este proceso produce etanol, el tipo de alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Pese a que no es una ciencia cierta, tras producirse el proceso de fermentación, puede hacer que al soplar el alcoholímetro la taza no sea 0,0 aunque no se haya consumido alcohol. Lo mismo ocurre al ingerir un bombón de licor o una tarta al whiskey. Por tanto, en caso de que se modificara la normativa, podrían producirse muchos falsos positivos en los controles de la DGT.