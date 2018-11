La generación del smartphone, «menos rebelde y psicológicamente más frágil»

Tras conquistar el mundo, el futuro es incierto para los smartphones

Qué seguirá al teléfono inteligente, que se ha convertido en el dispositivo de consumo más vendido en todo el mundo en poco más de una década?

Aunque los mayores fabricantes como Apple y Samsung presentan nuevos teléfonos con más funcionalidades y un mejor rendimiento, las ventas de smartphones se han desacelerado y los principales mercados están saturados.

El próximo catalizador para los teléfonos inteligentes podría venir con las posibilidades que ofrecen las redes inalámbricas 5G, o quinta generación, nuevos factores de forma -las dimensiones físicas de la fuente de alimentación, tipos de conectores y tipo de placa base- o avances en la realidad virtual y aumentada.

Pero algunos analistas sostienen que algo completamente diferente puede suplantar al teléfono inteligente.

La fundadora de Future Today Institute, Amy Webb, dijo en su informe anual sobre tendencias tecnológicas que 2018 «marca el comienzo del fin de los teléfonos inteligentes tradicionales» y que se asoma una transición hacia una nueva de los dispositivos conectados basada en la voz, gestos y toques.

Otros analistas estiman que el teléfono inteligente no está desapareciendo aún y no lo hará en el corto plazo, incluso si el mercado se está frenando. «El teléfono inteligente no va a desaparecer, pero podría cambiar su aspecto y su factor de forma», dice David McQueen, un analista de dispositivos conectados de ABI Research. «El mercado de smartphones todavía tiene para muchos años».

Los nuevos dispositivos también ofrecerán características biométricas mejoradas, como reconocimiento facial, y cambios como las pantallas plegables.