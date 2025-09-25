El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Incendio en una vivienda de la avenida Santa Marina. J.V. ARNELAS

Hallan el cadáver de una mujer de 29 años al sofocar un incendio en Badajoz

La Policía ha activado el protocolo de investigación y no descartan ninguna hipótesis

Natalia Reigadas y Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:27

La Policía Nacional está investigando la muerte de una mujer de 29 años en Badajoz. Su cadáver ha sido localizado por los bomberos cuando han sofocado un incendio en una vivienda situada en un cuarto piso de Santa Marina.

El aviso se ha producido a las 10 menos cuarto de este jueves, cuando los vecinos han alertado de un incendio en un piso. Rápidamente los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz se han movilizado para acceder a la vivienda y sofocar la llamas. Una vez controlado el fuego, los efectivos han comencado con las labores de ventilación, y es entonces cuando han han localizado el cuerpo sin vida de la joven en una de las habitaciones. Según ha podido saber HOY, la fallecida es María Antonia Sánchez, natural de La Haba, municipio próximo a Villanueva de la Serena. Vivía en el piso de alquiler de la céntrica avenida desde hacía poco tiempo.

La policía indica que ha activado el protocolo de investigación y que, por el momento, no descartan ninguna hipótesis.

Primera llamada a los bomberos

José, vecino de un bloque próximo ha sido una de las primeras personas en dar la voz de alerta junto a otro hombre que ya estaba llamando a los bomberos. Al ver que había fuego, «hemos subido con el extintor, pero la puerta estaba ardiendo, no podíamos tirarla porque podíamos quemarnos». Asegura este vecino, que destaca la rapidez con la que llegaron los bomberos.

El suceso ha causado mucha alarma en el centro de Badajoz y ha obligado a la Policía Local a cortar varias calles cerca del Parque Infantil para dar un acceso a los bomberos y mantener la seguridad en la zona.

Además de los bomberos y policías, al lugar de los hechos se han movilizado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de Cruz Roja. Los compañeros de trabajo, que echaron en falta a la mujer esta mañana, se han desplazado también hasta el lugar donde se ubica el domicilio incendiado.

La Policía Científica está analizando la vivienda para tratar de esclarecer lo sucedido.

