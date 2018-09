Un conductor, en patinete por la autovía porque se lo marcaba el GPS 00:55 El camino que usaba habitualmente estaba afectado por las últimas lluvias y el navegador solo le indicaba esa ruta alternativa. El hombre se enfrenta a una posible sanción económica de hasta 2.000 euros por conducción temeraria y circular por lugar no autorizado EUROPA PRESS Jueves, 27 septiembre 2018, 19:41

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Valencia ha conseguido identificar al conductor que circulaba con un patinete eléctrico por la V-23, que ha justificado esta infracción en que el camino que usaba habitualmente para llegar a su casa en Sagunto estaba afectado por las últimas lluvias y el GPS le marcaba como única ruta para llegar a su domicilio el uso de ese tramo de carretera.

El hombre, de 32 años, llevaba como usuaria del patinete a una mujer de 59 que, en principio, dada su menor estatura se barajó la posibilidad de que fuera un menor, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Ambos usaban máscaras de la película 'Depredador'. Su desplazamiento pudo ser grabado en un vídeo, que posteriormente fue distribuido a través de la cuenta de Twitter Radares Valencia (@radaresvalencia).

El sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana tuvo conocimiento del vídeo subido a las redes sociales y que se había hecho viral, en el que se observaba la circulación de dos personas montadas en un patinete eléctrico que circulaba por el carril derecho de la autovía V-23, en Sagunto (Valencia), haciendo uso las máscaras «que se asemejaban a la de un famoso personaje de películas de ciencia ficción», según señala la Guardia Civil.

Por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) Valencia, encargado de las investigaciones sobre posibles delitos e infracciones de tráfico, se inició una investigación para el análisis de las imágenes y esclarecimiento de los hechos e identificación de los implicados,.

Para ello, consultaron información publicada en las redes sociales, además de recibir colaboración ciudadana que anónimamente facilitó datos del posible conductor y su acompañante, que resultaron ser un hombre de 32 años y una mujer de 59, que dada «su menor estatura hizo pensar en un primer momento que se trataba de un menor de edad».

El conductor del patinete admitió haber circulado por un tramo corto de autovía, ya que el camino habitual por el que transitaba «había quedado afectado por las últimas lluvias» y, dado que el GPS le marcaba como «única ruta» para llegar a su domicilio el uso de ese tramo de carretera, optó por circular por ella «en un tramo aproximado de un kilómetro».

El vehículo en el que circulaba tiene configuración y aspecto de patinete eléctrico y, según el fabricante, puede alcanzar una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, con una potencia de 5,4 kW.

No obstante, según la Guardia Civil, estas características técnicas no lo hacen comparable a los dispositivos de movilidad personal (VMP) empleados en el ámbito urbano puesto que la potencia y velocidad máxima «exceden notablemente la de los VMP, además de no estar homologado ni catalogado por el fabricante para su uso en el mercado europeo ya que se comercializa en Asia». El conductor, de hecho, lo había adquirido a través de internet.

Por estos motivos, los agentes le han interpuesto varias denuncias administrativas por conducción temeraria y circular por un tramo no autorizado para ese tipo de transporte de movilidad que serán remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, y que podrían suponer una sanción económica de hasta 2.000 euros.

Identificación también al que grabó

El GIAT del Sector de Tráfico de la Comunidad Valenciana continúa con las investigaciones al objeto de identificar a los conductores que captaron las imágenes difundidas, «ya que podrían haber infringido el Reglamento General de Circulación al haber utilizado un dispositivo o teléfono móvil para captar imágenes mientas conducían, para lo cual será de vital importancia la colaboración ciudadana».