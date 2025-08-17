El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio con dos víctimas mortales en una fábrica de aceite de Pinos Puente Ariel C. Rojas

El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores en una nave industrial está controlado pero mantiene dos focos activos

Bomberos trabaja con cautela desde el tejado porque la estructura está debilitada y puede haber derrumbes en la fábrica de aceite

Camilo Álvarez y Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:08

Dos personas han fallecido tras un incendio originado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente, según ha confirmado el servicio de emergencias ... 112 tras el aviso tanto de la Policía Local de Pinos Puente como de Bomberos de Granada. Al mediodía de este domingo, fuentes de Bomberos han señalado que el fuego está controlado pero mantiene dos focos activos, en dos puntos concretos de la nave, con temperaturas que superan los doscientos grados. El cuerpo de extinción de incendios trabaja con vehículos de altura, desde el tejado, para evitar verse afectados por derrumbes, «ya que la estructura está muy debilitada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  4. 4 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  5. 5 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  6. 6 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  7. 7 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  8. 8 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  9. 9

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  10. 10 La noche en la que llovió ceniza en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores en una nave industrial está controlado pero mantiene dos focos activos

El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores en una nave industrial está controlado pero mantiene dos focos activos