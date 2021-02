La dura advertencia de Margarita del Val: «Tendremos que seguir contando oleadas» La viróloga del CSIC pide «paciencia» con las vacunas y extremar las precauciones con los «portadores asintomáticos vacunados» Margarita del Val EL COMERCIO Jueves, 4 febrero 2021, 16:18

Margarita del Val, viróloga del CSIC y una de las mayores expertas de España en epidemiología, advierte de que «nos quedan varios meses y todavía tendremos que seguir contando oleadas, que en verano serán más bien oleajes». «Estamos ahora en el peor momento del invierno y es cuando más fácil nos podemos transmitir el virus: estamos en interiores y el 85 o 90% de la población española no tiene inmunidad».

Uno de los temores más repetidos últimamente en cada entrevista por Margarita del Val es saber si una persona vacunada puede convertirse en un contagiador del coronavirus, por lo que las dosis administradas implicaría únicamente que el positivo siempre fuera asintomático, pero podría seguir expandiendo el virus.

«La inmunidad colectiva la tendremos cuando las vacunas protejan colectivamente, es decir que protejan al vacunado pero también a las personas no vacunadas porque los vacunados no les puedan transmitir el virus. Puede haber un montón de portadores asintomáticos vacunados que sí contagien a los no vacunados», indicó la viróloga.

De momento, indicó, «está por ver si las vacunas actuales son capaces de frenar los contagios o si hay que esperar a la siguiente generación», así que «las personas vacunadas tienen que seguir protegiéndose y siguiendo las normas de seguridad para proteger a los demás».

«El principal logro es que tengamos no una, sino varias vacunas eficaces y muy seguras. Es de las mejores vacunas de la historia con cualquier coronavirus», dijo la experta. Por ello, pidió «paciencia» y señaló que «hay que analizar qué ocurre con las vacunas».

Respecto a los episodios de aumento de casos Del Val estima que este que ya empieza a arrojar datos de tendencia a la baja, aunque con cifras muy elevadas de contagios y muertos, tendrá sucesivos. «Ha sido una de las peores porque estamos en invierno, las reuniones se celebran en interiores y en lugares con poca frecuencia de ventilación», ha indicado para explicar el auge de contagios desde diciembre.

El objetivo nacional es alcanzar el 70% de la población vacunada este mismo verano, lo que permitiría alcanzar la ansiada «inmunidad de rebaño», un hito al que Del Val ha puntualizado que si se consigue «dependerá de las vacunas». Respecto a las nuevas variantes, como la británica y la sudraficana, Margarita Del Val ha expresado que «están apareciendo constantemente» y que «con el tiempo» se conocerá si las vacunas pueden hacer frente a estas cepas y las siguientes.