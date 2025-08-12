Las Médulas, el paraje Patrimonio de la Humanidad devastado por los incendios Las Médulas, el paisaje cultural modelado por la minería romana y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997, ha sufrido daños por un incendio que ha obligado a desalojos, ha calcinado bosques de castaños centenarios y ha afectado infraestructuras arqueológicas y turísticas

Miguel G. Casallo Martes, 12 de agosto 2025, 11:04 | Actualizado 11:17h.

Cae ceniza del cielo. Las Médulas, el conjunto paisajístico y arqueológico del Bierzo que recoge las huellas de la mayor explotación aurífera a cielo abierto del Imperio romano, está siendo golpeado por un incendio forestal que ha provocado desalojos masivos y ha dejado parte del paraje cubierto de ceniza. El suceso ha puesto en riesgo tanto la vegetación histórica como elementos ligados al valor patrimonial y la visita pública del enclave.

El incendio, originado en Yeres, ha avanzado diez veces más rápido de lo previsto, impulsado por vientos de hasta 50 km/h y sequedad extrema. La emergencia ha obligado a evacuar a unas 800 personas de municipios como Carucedo, Orellán y Montes de Valdueza, aunque fuentes indican que la cifra podría alcanzar hasta 1.400 desalojados.

Pese al fuego, la madrugada trajo cierta esperanza: el perímetro del incendio ya está controlado en un 80 % tras labores continuadas durante la noche; sin embargo, el frente más peligroso avanza hacia Pombriego y se mantiene activo.

¿Qué son Las Médulas?

Las Médulas son un paisaje cultural transformado por la minería romana mediante técnicas hidráulicas (ruina montium o minería por lavado) para extraer oro. El resultado es un relieve rojizo y excavado único que la UNESCO incluyó en la Lista del Patrimonio Mundial en 1997 por su excepcional testimonio de tecnología e impacto humano sobre el paisaje.

Según las primeras valoraciones de las autoridades y de expertos sobre el terreno, las llamas han afectado zonas de bosque con castaños centenarios que son emblema del paraje y han dañado infraestructuras turísticas y arqueológicas, entre ellas recursos como el Aula Arqueológica y miradores que sirven a los visitantes para interpretar el yacimiento. Además, las labores de extinción han obligado a desalojar a cientos de vecinos de municipios próximos y han provocado la destrucción de viviendas y naves en la zona inmediata. Las administraciones locales y regionales preparan ya evaluaciones sobre la pérdida de vegetación, el posible deterioro del sustrato arqueológico y las medidas de estabilización del terreno.

Evacuaciones y respuseta de emergencias

El incendio, que se ha visto avivado por vientos fuertes y condiciones de calor y sequía, obligó a desalojar a centenares de personas en distintos momentos (las cifras de desalojados oscilan según los partes: entre 700 y más de 800 vecinos), y movilizó a cientos de efectivos, incluidos medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias en apoyo a las brigadas forestales. Las autoridades han anunciado la puesta en marcha de planes de recuperación y la evaluación de solicitar ayudas para la restauración.

La explotación romana en Las Médulas transformó por completo el paisaje: los romanos construyeron una extensa red hidráulica y canales para lavar el terreno y obtener oro. Autoridades y estudios antiguos indican que la extracción fue masiva durante siglos; Plinio y fuentes modernas recogen estimaciones destacadas sobre la magnitud de la producción y del impacto. Esa combinación de escala técnica, restos arqueológicos y paisaje cultural fue la base para su declaración por la UNESCO.

Tras el incendio comenzará una fase de evaluación científica donde arqueólogos, forestales y gestores del patrimonio deben cuantificar el daño sobre yacimientos, sistemas hidráulicos preservados y la cubierta vegetal. También se pondrán en marcha tareas urgentes para evitar la erosión del terreno quemado y la pérdida irreversible de materiales arqueológicos expuestos.

Las administraciones locales ya preparan medidas para afrontar las consecuencias: la Junta de Castilla y León planea rehabilitar infraestructuras clave como el mirador de Orellán y el aula arqueológica, redirigiendo fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, mientras que el Ayuntamiento ha pedido la declaración de zona catastrófica para agilizar ayudas.