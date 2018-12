¿Cuáles fueron las meteduras de pata más sonadas de 2018? Amaia, Pedro Sánchez, Dani Mateo o Alba Flores protagonizaron algunos de los 'gambazos' más bochornosos del año que está a punto de terminar Jueves, 13 diciembre 2018, 18:17

Internet y, en especial las redes sociales, se han convertido en el peor enemigo de los personajes públicos a quienes sus meteduras pata acompañan durante meses con un solo clic. Como si de una gran hemeroteca pública se tratase, vídeos, noticias, tuits y demás publicaciones permiten a los internautas recordar a los protagonistas de estos sonoros errores el bochornoso momento. Para los amantes de meter el dedo en la llaga, a continuación recordamos las meteduras de pata más sonadas de 2018.

Dani Mateo

Aunque realmente no podría considerarse un error como tal, es cierto que la actuación de Dani Mateoen la que se sonaba la nariz durante en la bandera de España en El Intermedio ha sido una de las intervenciones de las que probablemente más se arrepienta el humorista de las hechas durante el pasado año. El 'sketch' desató la polémica durante semanas y el presentador se vio obligado pedir disculpas reiteradamente y a dar explicaciones afirmando que se trataba de un espacio de humor. No solo eso, el propio programa tuvo que pedir oficialmente perdón y, días después, Dani Mateo se tuvo que sentar ante el juez por una denuncia interpuesta por la por la organización Alternativa Sindical de Policía.

Pedro Sánchez

El líder socialista Pedro Sánchez fue muy criticado en una de sus actos públicos ya como presidente del Gobierno. Se trata de su primera asistencia como jefe del Gobierno al besamanos de los reyes don Felipe y doña Letizia en el Palacio Real durante la Fiesta Nacional. Sánchez y su esposa Begoña Gómez saludaron a los monarcas y se situaron a su lado en lugar de continuar tal y como marcaba el protocolo. Finalmente, uno de los asistentes de Felipe V le pidió que siguiese su camino.

Mariano Rajoy

El predecesor de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno tenía acostumbrados a los españoles a sus desafortunados y, en muchas ocasiones simpáticos, errores. Uno de ellos ocurrió en la recta final de su mandato, tras asistir a una Conferencia sobre el Sahel. En una intervención pública Mariano Rajoyno pudo recordar el quinto país que conforma la región. Los periodistas presentes fueron quienes le echaron un cable al presidente del Gobierno para decirle que se trataba de Burkina Faso.

Amaia

Amaia, representante de España en la pasada edición de Eurovisión ha sido una de las concursantes más populares de Operación Triunfo. Además de su voz, lo que más gustaba a sus seguidores fue su espontaneidad ante las cámaras. Una naturalidad que le jugó una mala pasada cuando era concursante del programa y se le olvidaba que las imágenes registraban cada una de sus palabras. «¿Pero es obligatorio ir a Las mañanas de la 1? Porque yo no quiero ir», dijo Amaia a sus compañeros en una ocasión. El error fue apreciado inmediatamente por los demás concursantes, quienes estallaron en risas y le dieron pie a la intérprete a rectificar sus palabras.

Robrto Leal

Realmente, Operación Triunfo ha dado multitud de simpáticos 'gambazos' que no solo han protagonizado los concursantes. Su presentador, Roberto Leal, cometía uno de los más bochornosos de la presente edición que, no obstante, fue recibido con humor por su 'víctima'. El conductor del programa estaba presentado a 18 de los triunfitos -antes de que dos de ellos quedasen descartados-. Las preguntas eran de los más personales sobre su vida, sus aficiones o sus sueños. El error se produjo cuando dio por hecho que Alba Reche tenía pareja fuera del concurso, algo que no era cierto. «No, no, no, ya no hay», dijo la cantante ante la cara de sorpresa del presentador que no sabía dónde meterse.

Alba Flores

La actriz Alba Flores acudía este año a la presentación de la película 'El fotógrafo de Mauthausen' cuando fue abordada por los periodistas.

«Estaba con Najwa (Nimri) codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de verla, así que tengo mucha expectación», dijo la actriz para valorar el largometraje. Los propios reporteros advirtieron a Flores de su error para decirle que su compañera en Vis a Vis no aparecía en la película. «No me lo puedo creer, estoy flipando», aseguraba la actriz, quien en realidad se había confundido de alfombra roja. Pensaba que estaba en los cines Capitol de Madrid donde se presentaba 'Quién te cantará'.

Lolita Flores

Otro de los 'patinazos' televisivos de este año fue protagonizado por la tía de Alba, Lolita, en el programa 'Tu cara me suena'. La cantante valoraba la actuación del humorista Raúl Pérez imitando a Nino Bravo, cuando quiso destacar la voz de otros cantantes valencianos. Su error fue mencionar a Juan Bau, de quien dijo que también había fallecido. El propio Bau, que no ha fallecido, pidió una rectificación a la cantante.

Lolita mata a Juan Bau y se queda tan ancha....@sarandonga55 a ver si espabilamos. pic.twitter.com/dijATFaZd6 — CARLOS LEIRO (@carlosleiro) 19 de febrero de 2018

José Antonio Camacho

El ex seleccionador nacional José Antonio Camacho parecía no tener muchas ganas de intervenir durante un debate del Mundial en el que participaban Kiko Matamoros o Alessandro Lequio. Cuando las cámaras de Telecinco enfocaron al comentarista en el campo de fútbol, éste estaba haciendo un gesto mostrando su desagrado. Una imagen que se vio en directo.

Camacho diciendo que pasa de incorporarse al debate con Lecquio, Matamoros y compañia en Telecinco. Que grande por Dios. pic.twitter.com/4huYd8mGKb — Tio Torren (@Torren___) 20 de junio de 2018

Lele Pons

Uno los últimos trabajos musicales de la venezolana Lele Pons es el remix del single Teléfono, en colaboración con la finalista de Operación Triunfo 2017, Aitana Ocaña. Sin embargo, la instagramer se olvidó del nombre de su compañera cuando le preguntaron por ella durante los Latin AMAs: «Hoy mismo anuncia la canción Teléfono que he hecho con mi amiga… Mi amiga… ¡Oh Dios, lo tenía en la punta de lengua!».

Sergio de Andrés

El presentador del Canal 24 horas de RTVESergio Andrés cerró el telediario hasta el día siguiente con un espontáneo «si no hay novedad, desde el pirulí que te vi». Aunque no se ha desvelado el origen de este comentario todo apunta a que se trató de un error en el guion.

Javier Cárdenas

Durante la entrevista a Miriam Fernández, una joven que nació con parálisis cerebral y fue dada en adopción, el presentador Javier Cárcenas hizo uno de los comentarios más desafortunados del año. Miriam estaba contando que, pese a las dificultades, pudo lograr sus sueños de ser cantante, actriz y campeona de España de natación adaptada. «¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Quién la quisiera!», dijo en ese momento el presentador.

Javier Cárdenas, a una chica con parálisis cerebral: "¡Quién la quisiera!" pic.twitter.com/nZWVHSZLjS — Ibon Perez TV (@ibonpereztv) 17 de abril de 2018

Jorge Javier Vázquez

El presentador de Sálvame Jorge Javier Vázquez estaba entrevistando al estilista Erik Putzbach para hablar de su enlace con Rafael de Marchena. Para introducir una de sus preguntas, el presentador de Telecinco hizo un divertido comentario que provocó las carcajadas del entrevistado: «Una de las grandes preocupaciones de Erik es que su tercera boda esté a la altura de sus dos anteriores, porque en esta ocasión es él quién se está encargando de todos los preservativos»