Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán La mujer, de 27 años, cayó desde una altura de cinco metros durante una actuación en la que había un centenar de espectadores

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:38

Triste suceso en la ciudad alemana de Bautzen. Una acróbata española ha fallecido a los 27 años al caer desde su trapecio desde una altura de cinco metros durante un espectáculo circense. El accidente se produjo el sábado por la tarde mientras actuaba ante unas cien personas que presenciaban la función, entre ellas muchas familias con niños.

«El equipo de intervención en crisis se puso inmediatamente en marcha y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo», ha explicado el portavoz de la policía local, Stefan Heiduck en declaraciones recogidas por Europa Press. El agente ha instado a los testigos a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica «sobre todo en el caso de los niños, porque es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma».

Según la Policía de la ciudad del estado de Sajonia, el circo había ofrecido su primera función el viernes y tenía previstas más para días posteriores. Sin embargo, ahora se da por hecho que el circo desmontará la carpa, ha apuntado el portavoz policial.

El presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, ha calificado el suceso de «trágico accidente». «Es una experiencia terrible, un shock», ha declarado Huppertz, quien no recuerda ningún accidente mortal de una acróbata, aunque sí lesiones graves.

«Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. Pero también son conscientes de ello». Huppertz dijo no conocer la actuación en la que falleció la mujer, aunque señaló que «cinco metros no es una altura especial para los acróbatas, que están bien entrenados y son musculosos». «Debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo», ha especulado.

Hasta ahora la Policía investiga lo ocurrido como accidente laboral. El alcalde de Bautzen se ha mostrado consternado por el accidente. «En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente», ha publicado Karsten Vogt.

