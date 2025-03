Muere un menor en Valencia tras ser arrollado por un coche cuando circulaba en patinete El conductor del turismo dio positivo en el test salival de detección de sustancias estupefacientes, pero no parecía que estuviera bajo los efectos de ninguna droga

Javier Martínez Valencia Jueves, 20 de marzo 2025, 08:58

Un joven de 17 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles por la noche al ser arrollado el patinete que conducía por un coche en el cruce del puente de la Peineta y el paseo de la Alameda en la ciudad de Valencia. El hombre que iba al volante del turismo dio positivo en el test salival de detección de sustancias estupefacientes, pero no parecía que estuviera bajo los efectos de ninguna droga.

Tras recibir el aviso del siniestro, varias patrullas de la Policía Local y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudieron con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima, pero los sanitarios no pudieron recuperar sus contantes vitales.

El accidente mortal obligó a cortar el tráfico en el cruce mientras los agentes esperaban la llegada de la ambulancia. Un equipo de atestados de la Unidad de Tráfico de la Policía Local se hizo cargo de las diligencias y de la investigación de las causas del siniestro.

Los agentes tomaron declaración al conductor del coche y le hicieron la prueba de alcoholemia y el test salival de detección de sustancias estupefacientes. Tras dar positivo en dos drogas, el conductor fue trasladado a la central de la Policía Local de Valencia en la avenida del Cid para realizar el correspondiente atestado.

Aunque los policías detectaron restos de drogas en su organismo, los policías no lo detuvieron al no poder determinar que estuviera conduciendo bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente. Además, coordinaba sus movimientos y no presentaba síntomas de estar drogado.

El accidente tuvo lugar minutos después de las diez de la noche. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor magrebí, pero no pudieron salvar su vida, según informa 'Las Provincias'.