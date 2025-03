«Mujeres, levantaos y lanzaos a nuevos retos»

Cristina Vallejo Jueves, 17 de diciembre 2020, 10:57 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

«Las mujeres tienen que trabajar en construir su autoconfianza», afirma Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general de Amazon en España e Italia. «Las mujeres creemos que tenemos que estar preparadas al 120% para aspirar a un puesto», añade, poniendo de relieve que, cuando existe la posibilidad de una promoción en una empresa, suele haber muchos candidatos hombres y muchas menos mujeres, porque éstas quieren sentir que están completamente listas para asumir el trabajo, tienen la necesidad de demostrar lo preparadas que están. «Levantaos, lanzaos a nuevos retos, porque es una gran manera de desarrollarse», alienta. «Luego se aprende sobre la marcha», añade.

Marseglia compartió con la audiencia del congreso Santander Women NOW Reset, organizado por Vocento, su propia experiencia personal: «En 2010, cuando entré en Amazon, se hablaba muy poco sobre el comercio electrónico. Entonces trabajaba en una empresa muy grande, era directora de un equipo muy grande. Todo iba muy bien. No parecía muy racional irse a una empresa que prácticamente ni siquiera existía. Pero pensaba que la tecnología podría transformar la sociedad. Era algo nuevo y el cambio me permitía hacer algo al respecto, estar desde el nacimiento. Dejé todo atrás. Ni siquiera había oficina había oficina ni en Milán ni en Madrid. Asumí un gran riesgo. Pero fue fabuloso. Adoro Amazon. Me ha permitido hacer tantas cosas diferentes».

Esta experiencia le sirve a la directiva de Amazon para señalar que a las mujeres les cuesta alzar la voz y asumir tareas grandes, o labores diferentes: «Siempre he querido hacer algo diferente en mi vida y experimentar, incluso en áreas donde no me sentía especialmente preparada. Pero las mujeres hacen exactamente lo contrario».

La ejecutiva de la compañía tecnológica también se refirió al papel de su empresa durante la pandemia. Puso de relieve cómo, por ejemplo, muchas pequeñas y medianas empresas han podido seguir funcionando incluso durante la incidencia de la covid-19 porque su tienda virtual había abierto en la plataforma de Amazon. Y, en general, afirma: «Estamos encantados de servir a muchas familias que se quedaron en casa por el confinamiento». Ello requirió un gran esfuerzo por parte de la empresa: «Ha sido un año de aceleración bajo muchos aspectos, buenos y malos. Tuvimos que cambiar más de 150 procesos para que los empleados estuvieran seguros a la hora de servir a los clientes y que éstos pudieran recibir lo que quisieran. Ha sido un año muy importante».

También en lo relativo a su empresa destaca que está absolutamente centrada en el cliente. «Por eso somos tan rápidos», afirma. E ironiza con una de las frases míticas del presidente de Amazon, Jeff Bezos: «Los clientes siempre están divinamente descontentos». Asimismo, recuerda algunos de los hitos de la compañía en los últimos años, la entrega «ultrarrápida» de alimentos, en una o dos horas, algo que fue rompedor en su momento y que ahora ya se ha convertido en la norma, lo que lleva a pensar en lo siguiente, en qué va a ser lo siguiente: «Lo siguiente es lo que siempre te mantiene despierto; queremos responder a ese descontento divino de los clientes». Y, con vistas al futuro, ya están realizando muchos experimentos. Otras empresas, señala, están más pendientes de la competencia y de la cuenta de resultados, lo que distrae del objetivo principal, el cliente, que es lo rentable a largo plazo, porque permite establecer una relación de confianza con ellos.

Respecto al futuro, Mariangela Marseglia explicó en el evento del que Banco Santander es global partner y que también patrocinan Cellnex, Correos, Deloitte, Huawei, Hyundai, Novartis y Sales Force, que es «optimista, pero no de una manera ingenua». «Soy optimista, pero de una manera realista». «Porque si no eres optimista, te paralizas», argumenta. Y destaca cómo esta coyuntura «es una oportunidad para replantearnos cómo trabajamos, cómo hablamos sobre el planeta y cómo pensamos sobre nuestras relaciones», concluye.