Siri Hustvedt: «La pandemia ha sido un revés significativo para las mujeres»

La escritora Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras de 2019, es partidaria de estudiar todos los aspectos de la vida desde la óptica feminista. Y, por eso, no se le ha escapado que «la pandemia ha sido un revés significativo para las mujeres». En el país en el que vive, Estados Unidos, ha observado que «las mujeres han dejado el trabajo a un ritmo increíble», porque aún se espera que sean ellas las que cuiden a los hijos y del hogar y que a la vez trabajen. Al mismo tiempo, asegura, la pandemia ha dejado bien claro «lo vital que es el trabajo de las mujeres en todas las sociedades». «Son tareas que se subestiman terriblemente en nuestra cultura», añade, para a continuación agregar: «Las generaciones futuras constituyen una responsabilidad colectiva».

Hustvedt también se refirió a la situación política de su país y al «efecto secundario», casi como efecto bumerán, que tuvo la elección del presidente Barack Obama para dos mandatos y que no se esperaba ni se entendía que pudiera ser tan fuerte en forma de racismo, xenofobia y misoginia. «El populismo nativista está volviendo: racismo, miedo a los extranjeros y el deseo de empujar a las mujeres de vuelta a un papel doméstico», aseguró. En este sentido, afirmó que la elección de Kamala Harris como vicepresidenta «es muy buena» y puso de relieve «el valor simbólico de tener a una mujer de color en la Casa Blanca», que es algo «que hemos de celebrar».

«Confieso que la noche en la que el presidente electo Biden y la vicepresidenta Harris hablaron se me saltaron las lágrimas», reveló la escritora. Pero advirtió que la nueva Administración no significa que todos los males vayan a desaparecer. Además, alerta de que «ha habido mometnos en que las mujeres han sufrido reveses», «el progreso no es inevitable, el progreso relacionado con las mujeres es algo que hay que trabajar, sobre lo que hay que esforzarse constantemente tanto a nivel personal como en la esfera pública».

Hustvedt habló también de la mujer, el poder y los hombres. En este sentido, reflexionó: a veces se observa como una «experiencia castradora» para los hombres que una mujer tenga poder. Las implicaciones que tiene para muchos hombres una mujer con autoridad son muy interesantes y no se estudian lo suficiente, aseguró. «Esos sentimientos de vergüenza, de incomodidad constituyen algo que no se quiere abordar», defendió. Al tiempo, reconoció que para las mujeres mayores es más fácil ejercer la autoridad, porque sobre ellas se cierne una imagen maternal. En cambio, insistió en que a las mujeres jóvenes se las suele ningunear en sus esferas de conocimiento.

La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Este retruécano es el título de uno de los ensayos – que da título a su vez a un libro- de Siri Hustvedt, escritora y premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Es una síntesis de cómo una mujer visita un museo: viendo cómo los pintores retratan a las mujeres. Incluso cuando la exposición es «Invitadas», en el Museo del Prado. Pero ahora los hombres jóvenes a los que mira Husdvedt tienen una visión diferente sobre la igualdad de género. Asimismo, la intelectual valoró que «formas de acoso sexual que eran parte de la vida, ahora son inaceptables socialmente. Y eso es bueno. Eso es algo que deberíamos celebrar».

La escritora reivindicó la larga historia del feminismo, que se remonta al año 1407, cuando Christine de Pizan escribió 'La ciudad de las damas' contra la misoginia de su tiempo. Y también reveló cuándo descubrió el feminismo: cuando, siendo adolescente, leyó 'El segundo sexo', de Simone de Beauvoir. Y aludió a algunas de las mujeres a las que sigue, como la historiadora Mary Beard, así como Simone Weil. Aunque también últimamente ha leído mucho sobre el clima o la historia de la ciencia.

Ahora, además, celebra y considera «emocionante» la toma de conciencia feminista que se está observando en el mundo de habla hispana, en México, en Chile, en Argentina o en España.

A Siri Hustvedt, estadounidense de padres noruegos, y doctorada en literatura inglesa con una tesis sobre Charles Dickens, se le ha reconocido precisamente por retratar «un presente convulso y desconcertante, desde una perspectiva de raíz feminista». El feminismo, el arte y también la ciencia están en diálogo permanente en sus obras. Ella fue quien clausuró el congreso Santander Women Now. Y anunció que está embarcada en un nuevo libro.