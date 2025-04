El Papa que siempre quiso viajar a la periferia

Julio Arrieta Martes, 22 de abril 2025, 00:03 Comenta Compartir

El primer viaje apostólico de Francisco I fue doméstico, en Italia, y resultó ser un buen indicativo del tono que iba a caracterizar su pontificado. ... El 8 de julio de 2013, apenas cuatro meses después de haber sido elegido para ocupar la cátedra de San Pedro y haciendo honor al santo cuyo nombre había escogido, pobre entre los pobres, el entonces nuevo Papa viajó a la pequeña isla de Lampedusa, situada a mitad de camino entre Sicilia y Túnez, donde rezó por los miles de inmigrantes ahogados cuando trataban de alcanzar Europa. Justo hora y media antes de que llegara, 166 personas desembarcaron en el puerto de Lampedusa, rescatadas por la guardia costera. Lo primero que hizo Francisco fue hacerse a la mar y arrojar una corona de flores en memoria de quienes murieron intentando alcanzar la isla. «¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no nos incumbe, no nos interesa, no es asunto nuestro!», criticó. Aquel fue el primero de una serie de viajes apostólicos, 47 fuera de Italia, en los que ha visitado 66 países a lo largo de 12 años de pontificado.

Con su actividad inusitada, Juan Pablo II, recordado como el Papa viajero, convirtió en algo normal lo que hasta entonces era poco común, por no decir una novedad: que los pontífices viajaran con fines apostólicos. Hasta el siglo XIX, los papas no se movían de Roma, de los Estados Pontificios, o de donde estuviera su sede en el momento correspondiente, a menos que fuera por razones de fuerza mayor, la guerra entre ellas. Ya en el siglo XX, Juan XXIII visitó las ciudades italianas de Loreto y Asís en octubre de 1962, convirtiéndose en el primer pontífice que salía de Roma desde 1857. Su sucesor, Pablo VI, fue el primer papa que salió de Italia desde 1809 y el primero que viajó en avión. Durante sus 15 años de pontificado realizó 9 viajes en los que visitó 15 países. La cifra 66 países visitó el Papa Francisco en los 47 viajes fuera de Italia que realizó a lo largo de sus 12 años de pontificado. Se estima que recorrió cerca de 440.000 kilómetros. Algo asombroso entonces, pero que Juan Pablo II convirtió en una minucia. Durante sus 27 años de pontificado, el papa Wojtyla realizó 104 viajes que le llevaron a 129 países. Su sucesor, Benedicto XVI, redujo los números y viajó en 24 ocasiones por 23 países en un pontificado más breve, de 8 años. Si se hace una comparación, Francisco, con sus 47 viajes por los cinco continentes, que suman unos 440.000 kilómetros estimados, queda entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Parón en la pandemia Hay que tener en cuenta que durante 2020 Francisco no pudo viajar fuera de Italia a causa de la pandemia de covid y solo realizó una visita apostólica a Bari, en febrero. Curiosamente, su año más activo desde el punto de vista viajero fue justo el anterior, 2019, cuando visitó 11 paises en 7 viajes, entre los que se incluyeron Rumanía, Mozambique, Marruecos, Japón y Emiratos Árabes. Para su primer viaje fue a la isla de Lampedusa, punto de llegada de miles de inmigrantes Cuando fue elegido, Francisco insistió en que tenía intención de visitar países en los que no ya los católicos, sino los cristianos eran minoría, y también a los menos favorecidos. «Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es. Siempre pensé que uno ve el mundo más claro desde la periferia. Para encontrar un futuro nuevo hay que ir a la periferia», explicaba él mismo en 'Soñemos juntos', el libro en el que recopiló sus reflexiones sobre el mundo que salía de la pandemia. La casualidad o la providencia han querido que el último viaje de Francisco, en diciembre del año pasado, fuera, como el primero, a una isla, a Córcega. En aquella visita a Lampedusa, el Papa quiso viajar en un vuelo normal y encargó a su secretaría que le reservaran cuatro billetes. No le dejaron. Al final le convencieron para organizar un vuelo oficial como los de siempre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión