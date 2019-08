La princesa Leonor encuentra «muy recuperado y muy bien» a Don Juan Carlos Los Reyes, este martes, junto a la infanta Sofía y la princesa Leonor. / EFE Los Reyes, acompañados de sus hijas, visitaron alRey emérito en la Clínica Quirón, donde se recupera del triple 'bypass' coronario EUROPA PRESS Miércoles, 28 agosto 2019, 00:04

Los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, cerraron a última hora de la tarde de ayer el turno de visitas a don Juan Carlos en la Clínica Quirón, donde se recupera del triple 'bypass' aortocoronario que le practicó el pasado sábado el equipo dirigido por el doctor Alberto Forteza.

A su salida, la princesa Leonor ha dicho que ve a su abuelo «muy recuperado y muy bien» y la infanta Sofía ha contado que le ha entregado «una tarjeta» como regalo.

Tras casi una hora y media de visita, el rey Felipe VI ha asegurado a los medios de comunicación que «da gusto» ver a don Juan Carlos «tan animado y con buena cara», y ha asegurado que sigue con «buen humor». Preguntado en concreto sobre si sabe la fecha del alta hospitalaria de su padre, el jefe del Estado ha dicho que la desconoce pero que «espera que sea pronto».

Asimismo, Felipe VI ha asegurado que espera que don Juan Carlos vuelva a casa «lo antes posible». «Eso que los médicos lo vayan diciendo», ha añadido. Los periodistas se han dirigido a las hijas de don Felipe para que contaran sus impresiones sobre don Juan Carlos. Preguntada sobre cómo ve a su abuelo, la princesa Leonor ha contestado con timidez: «Muy recuperado y muy bien».

Por su parte, la infanta Sofía, a quien los informadores han visto llegar con un objeto al hospital, ha contado que se trata de «un regalo», en concreto, «una tarjeta».

Se trata de la primera visita que realizan las hijas de los reyes al hospital privado donde se recupera su abuelo tras la operación de triple bypass aortocoronario a la que se sometió el pasado sábado.

También se han acercado para acompañar al rey emérito doña Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, y la infanta Cristina, que no ha coincidido con ningún otro miembro de la Familia del Rey. La evolución de don Juan Carlos es muy positiva, hasta el punto de que ya no hace dieta blanda. «Está muy bien. Ya come filetes y de todo», comentó doña Sofía, que cree que puede recibir el alta «pronto».