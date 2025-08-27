El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil investiga el origen de uno de los incendios que están arrasado Castilla y León este verano. Guardia Civil

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

Hasta ahora, la Guardia Civil ha detenido a tres personas (e investigado a otras tantas) como presuntos responsables de seis de los numerosos incendios declarados en Castilla y León este verano

Óscar F. Civieta

Zamora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:48

Se calcula que, hasta el momento, los incendios que están arrasando Castilla y León desde hace tres semanas han calcinado ya unas 150.000 hectáreas. ... La gestión de los fuegos ha provocado encarnizadas críticas a la Junta de Castilla y León y también reproches cruzados entre el PP (que está al frente de la mayoría de las Comunidades Autónomas afectadas) y el PSOE (Gobierno estatal).

