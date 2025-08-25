El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes tras la reunión del comité de dirección del PP. Efe

Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios

El PP va a remitir al Congreso un plan con 50 medidas para luchar con el fuego

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:58

El PP inicia el curso político con un plan integral de ayuda para la recuperación y prevención del mundo rural y forestal tras devastadora ola ... de incnedios que ha afectado durante todo el mes de agosto a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Un plan con 50 medidas con las que los populares, tal y como ha explicado Alberto Núñez Feijóo, busca «atajar radicalmente» los incendios provocados de forma intencionada. De ahí, que entre las propuestas incluyan la creación de un registro nacional de pirómanos con los nombres de las personas condenadas con sentencia firme por provocar incendios. Según ha dicho el líder de la oposición, las personas incluidas en este registro tendrán que portar pulseras telemáticas de localización.

