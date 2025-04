«Me quedé helado cuando supe que era positivo»

LUCÍA R. LORENZO OVIEDO. Jueves, 26 de marzo 2020, 01:49 Comenta Compartir

«Estaba convencido de que no iba a pasar, no llegué a pensar en ningún momento que me iba a contagiar». Esta era la sensación de José Ramón García, de 63 años, antes de conocer que daría positivo en coronavirus. Este ovetense es enfermero del servicio de prevención de riesgos laborales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Una llamada de su jefe de servicio lo cambió todo: «Fue el miércoles 18 cuando me llamó para decirme que un compañero mío había dado positivo y me indicó que debía quedarme en casa. Yo ya me había hecho la prueba y esa misma noche cuando me informaron del resultado me quedé helado», explica. José Ramón García recuerda cómo alrededor de cuatro días antes, «tenía una sensación rara en el cuerpo, me dolía la cabeza y la espalda. Lo estaba achacando a un ritmo de trabajo frenético», detalla. Vive con su mujer y una de sus hijas y cuando se enteraron, asegura, «llevaron un susto del carajo». Su esposa tuvo que hacerse también la prueba porque trabaja en el mismo centro sanitario. Finalmente, dio negativo pero también está en casa, «por prevención».

Él solo tuvo fiebre una noche, «lo único dolor de espalda y piernas, como un gripazo grande, pero no tuve tos». Tomó paracetamol cada seis horas y ahora controla la temperatura.

La cuarentena la pasan cada uno en una zona de su casa. «El piso es bastante grande, estoy yo solo en una zona que tiene habitación, baño y terraza. Llevo puesta mascarilla desde que salí del hospital, solo me la quito cuando estoy en la habitación». Por las mañanas, se levanta temprano, desayuna y lee la prensa. También aprovecha para conversar con sus compañeros: teléfono, mensajes, correos electrónicos... «Por la tarde procuro ver la tele, dormir media hora de siesta y hablar más con la gente». Y todo sin olvidar las medidas de higiene, especialmente en las manos. «Desinfecto el baño con agua y lejía, con mascarilla y guantes, cada vez que lo utilizo. Y para secarme las manos uso papel desechable y lo tiro a una doble bolsa con cierre hermético al contenedor de residuos de la basura», explica.

Lo que tiene muy presente José Ramón García es el momento del día en el que la ciudadanía rompe en aplausos. «Mi hija me dice: ¡papá, a la terraza!. Los enfermeros somos los grandes desconocidos, me emociona saber que ese aplauso también va dirigido a nosotros». En cambio, lo que peor lleva como su mujer, asegura, «es estar en casa con la que está cayendo. Estoy donde no tengo que estar, tenía que estar trabajando, lo llevo con resignación, tuve que mentalizarme: esto son quince días y luego podré retomar el trabajo». Tras la cuarentena, mañana le repetirán la prueba.

Por último, lanza un mensaje a los afectados para que tengan paciencia. «Si son personas sanas no tienen que temer más consecuencias que estar así 14 días».