El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cerro Gordo, donde fue hallado el cadáver. Ideal

Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Un particular dio aviso al servicio de emergencias al ver un hombre en el agua

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:21

Comenta

Un hombre fue este domingo rescatado sin vida tras ser hallado flotando en el mar en Almuñécar. Fue un testigo el que descubrió el cuerpo en la zona de Cerro Gordo el que dio aviso al servicio coordinador de emergencias 112. Fue sobre las 19.30 horas de este domingo a unos 500 metros de la orilla.

El 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del 061 y a Salvamento Marítimo. El cuerpo sin vida estaba en avanzado estado de descomposición. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

Por ahora no han trascendido más detalles del suceso, ni la identidad del fallecido ni las causas. La Guardia Civil de Málaga, el encontrarse el cuerpo en la zona entre Cerro Gordo y Nerja, ha sido la que se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  4. 4 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  5. 5 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  6. 6

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  7. 7 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  8. 8 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10 Conoce a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar