La hostelería en España: estas son las restricciones por comunidades autónomas El Principado ha sido firme en las prohibiciones al sector más castigado por la pandemia,¿han actuado igual el resto de regiones? ANA SEGURA Gijón Viernes, 5 marzo 2021, 17:03

La hostelería es el sector económico más castigado por la pandemia, sometido a continuas restricciones practicamente desde hace un año, con la salvedad del verano. Cierres de negocios, limitación de aforos y horarios, exclusividad de la atención en terrazas... La patronal asturiana ha sido muy combativa y, ante de la deblace de un sector que en Asturias ha experimentado un cese de actividad del 21% en solo un año, insiste en que bares y restaurantes son compatibles con la seguridad.

El Principado ha sido firme a la hora de imponer su criterio y aplicar las prohibiciones para contener la pandemia pero, ¿han actuado del mismo modo el resto de comunidades autónomas? Analizamos, región por región, las restricciones vigentes a la hostelería a lo largo del país.

En Asturias, la atención en las mesas está limitada a cuatro personas, con el interior abierto ahora mismo en prácticamente toda la región y el cierre decretado a las 20 horas.

En Andalucía, en las terrazas pueden juntarse hasta seis personas y en el interior de los establecimientos únicamente se permiten las mesas con cuatro comensales. A partir de hoy, el cierre se fija a las 21.30 en los municipios en nivel de alerta igual o inferior, que ocupan más o menos la mitad de la comunidad.autónoma: Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga. En Almería y Granada y gran parte de Cádiz, se mantiene el horario de cierre a las seis de la tarde.

En Aragón, precisamente hoy se amplía el horario de la hostelería hasta las 22.00. El aforo en el interior de los bares será del 30%, con mesas de hasta cuatro personas, y en las terrazas total, siempre que no haya más de seis personas por meas. En el supuesto de los establecimientos de comida a domicilio, el límite lo marca el toque de queda,« teniendo en cuenta que cuando comience todo el personal debe estar en sus domicilios».

Baleares aplica las restricciones en función de las islas y de la incidencia en cada una de ellas. Ibiza, en situación 4, es la más afectada. Bares y restaurantes están cerrados. En Mallorca y Formentera, al nivel 3, la hostelería tiene el aforo de las terrazas limitado al 50% con un máximo de cuatro personas por mesa. En la primera, el horario de cierre está fijado a las 17.00 horas y a las 18.00 horas en Formentera. Menorca, en el nivel 2, permite a sus bares y restaurantes abrir el interior con un 30% de su capacidad con 4 personas por mesa y el cierre a las 17.00. En las terrazas se amplía hasta e¡el 50% con 6 personas por mesa y cierre a las 22.00, excepto fines de semana -viernes y sábado- y vísperas de festivo, que se adelanta a las 18.00.

Las distintas islas de Canarias también ese enfrentan a escenarios diferentes. Lanzarote y La Graciosa, en nivel tres, permiten usar el exterior de los locales al 50% del aforo pero cierran, sin embargo tanto los interiores como las barras. La ocupación máxima por mesa es de 4 personas en el exterior y el cierre está decretado a las 22.00 horas.

En Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, en nivel 2, el afor exterior se amplía hasta el 75% y al 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesas es de 6 personas en el exterior, 4 en espacios interiores y de 2 en barra. El cierre se fija antes de las 23.00 horas. La Palma, La Gomera y El Hierro, en nivel 1, mantiene el 75% del aforo autorizado en los espacios interiores. La ocupación máxima por mesa es de 10 personas en el exterior, 6 en espacios interiores y de 4 en barra. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 00.00 horas.

Cantabria reabrió el miércoles, tras cuatro meses, el interior de sus locales, con un aforo máximo de un tercio y seis comensales por mesa. A las 21.30 tienen que estar cerrados y no pueden admitir clientes media hora antes de ese límite. La puerta de entrada debe estar «permanentemente abierta»y, al menos, una de las ventanas de los establecimientos.

Castilla La Mancha ha pasado esta misma semana al nivel 2, a excepción de cuatro municipios. En el resto, el interior de la hostelería está abierto al 50%, sin servicio de barra, y las terrazas al 75%. A partir del 12 de marzo, los clientes deberán entrar con un código QR para el rastreo en caso de brotes.

Castilla y León, que ha levantado recientemente los cierres perimetrales entre provincias, tiene cerrados el interior de bares y restaurantes. Las terrazas, abiertas hasta las 22.00 aunque desde las 21.30 ya no podrán recibir clientes- deben anunciar en el exterior el aforo permitido y las que están formadas por estructuras cerradas no podrán abrir.

En Cataluña, existen tramos horario. Así, los locales pueden abrir de 7.30 a 10.30 para desayunos y de 13.00 a 16.30 para comidas. El servicio de comida para llevar está permitido durante todo el día hasta las 22.00, y el de reparto a domicilio hasta las 23.00. El aforo en el interior de los locales es del 30% y no se puede servir en la barra. La normativa cambiará el lunes, permitiéndoles abrir de forma continuada hasta las 17.00.

Los bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio de la Comunidad Valenciana abren sus terrazas hasta las seis de la tarde con una ocupación máxima del 75 por ciento. Además, en las mesas puede haber un máximo de cuatro personas. Está prohibido fumar en las terrazas y los servicios tipo buffet libre o self service.Los locales pueden abrir hasta el horario del toque de queda, decretado a las 22.00, para realizar servicios a domicilio o de recogida en el establecimiento.

Desde hoy, los bares y restaurantes de Extremadura podrán abrir desde las 06.00 horas hasta las 23.00, aumentando el horario que tenían hasta ahora, de 07:00 a 18:00 horas. Asimismo, se ha ampliado el número de personas permitidas en las terrazas hasta un 75 por ciento de la capacidad del local. En el interior de los establecimientos el limite permanece en el 40%. El límite máximo de personas en la mesa o agrupación de mesas es de cuatro personas, salvo que sean convivientes.

En Galicia, se establecen tres paquetes de medidas según la incidencia. En Soutomaior, único municipio que supera los 500 casos por 100.000 habitantes, la hostelería permanecerá cerrada. En las áreas sanitarias con una incidencia de entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes, solo están abiertas las terrazas al 50% del aforo y hasta las 18.00 horas, y en aquellas en las que no se llega a cifra, el interior de los locales permanece en uso al 30%, con el mismo límite horario.

En La Rioja, los establecimientos de restauración y hostelería pueden abrir con un aforo máximo del 30% en el interior y del 75% en las terrazas, sin consumo en barra.

La hostelería en Madrid puede cerrar a las 23.00, lo que le permite ofrecer cenas, aunque no puede admitir nuevos clientes a partir de las 22.00. El reparto de comida hasta la medianoche está permitido. En las terrazas, hay un máximo de seis comensales por mesa; en el interior, de cuatro. Está prohibido el servicio en barra.

El interior de bares y restaurantes sigue cerrado en parte de Murcia pero se permite en 37 municipios que no están en riesgo extremo al 30% del aforo permitido y únicamente se podrá servir en mesas, en las que no podrá haber más de dos comensales no convivientes. El servicio en terrazas está abierto en toda la región, donde en cada mesa se puede reunir un grupo de cuatro no convivientes.

Los restaurantes de Navarra están a un 30% de su capacidad en sala. En el exterior, sin embargo, no hay límite de aforo aunque sí la limitación a cuatro personas por mesa. El cierre de los bares y restaurantes está decretado a las 21.00. Los pedidos a domicilio se pueden realizar con cita previa hasta las 22.30

El Tribunal Superior de Justicia Vasco ha suspendido cautelarmentela orden del Gobierno de cerrar desde el 22 de enero los bares y restaurantes en las localidades en las que la incidencia acumulada superara los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Por ello, la hostelería permanece abierta desde el 10 de febrero en todos los municipios. La hora de cierre se mantiene a las 20.00 con un máximo de cuatro personas por mesa.

En Ceuta, el aforo permitido en hostelería es del 30% en el interior de los locales y de un 50% en terraza. El cierre está decretado a las 22.00 pero no se pueden admitir nuevos clientes desde las 21.30. En Melilla, la restauración puede abrir de 7.00 a 19.00 horas. El consumo debe realizarse en mesa y el número de mesas en conjunto situadas en el interior y exterior del establecimiento será de un máximo de 10. No se permiten más de cuatro comensales por mesa. El servicio de comida domicilio alcanza hasta las 23.00 horas.