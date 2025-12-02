El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Registro policial efectuado el pasado miércoles. Iván Arlandis

Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Valencia investigada por una muerte

La menor estuvo en el mismo establecimiento donde acudió otra pequeña de seis años que falleció el pasado jueves 20

Manuel García

Alzira

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:26

Comenta

Una buena noticia después de la tragedia que se vivió el pasado jueves 20 en Alzira. La niña de cuatro años de edad que permanecía ingresada en el Hospital Clínico de Valencia después de haber acudido a una clínica dental de la capital de la Ribera Alta ha recibido este martes el alta médica y ya puede regresar a su domicilio.

Este periódico ha podido saber que el alta médica ha tenido lugar durante la mañana de este martes y fuentes sanitarias así lo han confirmado.

Cabe recordar que también se está investigando la muerte de otra niña de seis años después de que ambas acudieran con sus padres a una clínica dental el pasado jueves 20 de noviembre para someterse a un tratamiento dental.

El juzgado número 5 de Alzira ya ha abierto la causa, inspectores de la Policía Nacional acudieron el miércoles a efectuar un registro en la misma y miembros de la Conselleria de Sanidad también se acercaron hasta estas instalaciones para tratar de determinar lo ocurrido.

Pocas jornadas después de lo ocurrido, desde la Conselleria de Sanidad afirmaron que la clínica dental carecía de la autorización necesaria para efectuar este tipo de sedación. Por su parte, algunos profesionales del sector han señalado que podría existir un vacío legal sobre la autorización que deben tener estas clínicas para poder llevar a cabo la anestesia.

La propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a LAS PROVINCIAS pocos momentos después del cierre de las instalaciones, el viernes 21 por la mañana, que la niña fallecida salió del centro dental «perfectamente».

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben «qué ha podido pasar». «Están investigando el lote de la anestesia», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  8. 8 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  9. 9

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  10. 10 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Valencia investigada por una muerte

Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Valencia investigada por una muerte