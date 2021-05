Tres científicos de Wuhan enfermaron con síntomas de la covid en noviembre de 2019 Según los servicios de Inteligencia de EE UU, los investigadores del Instituto de Virología ingresaron a un hospital de la zona antes de declararse los primeros brotes de la pandemia Una persona muerta en plena calle durante la epidemia de coronavirus en Wuhan. / archivo DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Lunes, 24 mayo 2021, 10:51

Tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, señalado como posible epicentro de la pandemia, se sintieron tan enfermos que acudieron al hospital en noviembre de 2019, mucho antes de declararse los primeros brotes de la enfermedad. Sus síntomas coincidían con los que ahora se sabe que ocasiona el SARS-CoV-2, según un informe de la Inteligencia de EE UU. El malestar, afirma el informe, era «coincidentes con los de la covid-19 y otras enfermedades estacionales». El dato, guardado bajo llave por las autoridades chinas, ha sido filtrado por el Gobierno norteamericano al diario 'Wall Street Journal'.

La interrogante sobre si la cepa original escapó por casualidad de ese laboratorio adquiere fuerza cuando la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga el origen del virus, y se encuentra a punto de iniciar una segunda fase, una vez que su comisión visitó Wuhan, con una primera declaración de que una fuga de laboratorio es «improbable».

El informe de los servicios secretos norteamericanos, redactado durante la anterior Administración -cuando Donald Trump insistía en el error humano como causante de la pandemia- es fiable y contrastado, aunque necesita más investigación para ser corroborado, indican fuentes de WSJ. No obstante, no se ha determinado con exactitud la causa de la enfermedad que padecían los tres científicos. El actual presidente Joe Biden no ha comentado la noticia pero pidió avanzar en la investigación internacional del origen del virus. Uno de sus portavoces indicó que si bien tienen «serias dudas» no interferirán en la labor de la OMS.

Experimentos con murciélagos

La sospecha sobre el origen del virus no se disipa por varias razones. La primera es el momento en que comenzaron los síntomas de los científicos. Según los expertos en covid el virus empezó a circular entre la población en noviembre, puesto que el primer caso confirmado se registró el 8 de diciembre.

La segunda razón está en que el Instituto de Virología de Wuhan, efectivamente, realiza trabajos con coronavirus de murciélagos, el animal portador que se considera la fuente original más probable. Y este centro no ha compartido datos sin haber sido procesados con antelación. Ni siquiera ahora a la OMS, cuya actuación durante el inicio de la pandemia ha sido muy cuestionada por la amigable sintonía entre el presidente Tedros Adhanom y las autoridades chinas, a las que ha eximido de responsabilidades en sucesivas intervenciones públicas.

La posición china, tanto de alto nivel como por parte de los responsables del Instituto de Virología, niega cualquier fuga de virus de sus instalaciones. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Xi Jinping ha acusado a EE UU de «promocionar» la teoría de una fuga del virus de su laboratorio y de querer «desviar la atención», en declaraciones a 'WSJ', mientras se apoya en las conclusiones provisionales de la OMS.