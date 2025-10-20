El gas de la risa se cobra una nueva víctima mortal, la influencer Amy Leonard El óxido nitroso es utilizado por algunos jóvenes en ambientes festivos

La influencer Amy Leonard ha fallecido a causa del consumo de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

El óxido nitroso, más conocido como 'gas de la risa' ha vuelto a cobrarse una víctima mortal. En este caso se trata de Amy Leonard, una influencer británica de 20 años, a la que generó unos coágulos de sangre en el corazón y los pulmones causándole la muerte.

La joven se encontraba preparándose para ir de fiesta con unos amigos cuando comenzó a sentirse mal. Un poco después es desplomó y fue trasladada al Hospital de Bolton, en el Reino Unido, donde sufrió dos paros cardiacos. El médico que la atendió al ingresar ha relatado que la joven le dijo que había consumido 'gas de la risa'.

La familia de Leonard ha lamentado lo sucedido y ha pedido al gobierno británico medidas más contundentes contra el tráfico de esta sustancia. Además, ha lanzado una campaña de crownfounding para sufragar los gastos del funeral y el entierro.

Uso recreativo

En los últimos años ha proliferado el uso recreativo del óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', provocando en sus consumidores una sensación de evasión y euforia, acompañada de pérdida del control motor. El método de administración se realiza mediante un dispensador en cuyo interior se inserta el cartucho, que libera su parte superior y por lo tanto la presión, rellenando con este gas, globos que son inhalados por sus destinatarios finales.

Ampliar 160 cápuslas de 'gas de la risa' intervenidas por la Policía Nacional en Oviedo en septiembre de 2022.

Qué es el óxido nitroso

A nivel médico, hace décadas que se conocen los efectos anestésicos del óxido nitroso, lo que hace que también sea común en las consultas de dentistas o en intervenciones pequeñas en ambulatorios.

El óxido nitroso afecta manera diferente a cada persona, dependiendo de la cantidad inhalada, el peso y estado de salud del consumidor, el nivel de tolerancia y la interacción con otras sustancias o medicamentos.

Los efectos inmediatos del gas de la risa: Sentimiento de euforia, risa incontrolada.

Entumecimiento del cuerpo.

Sensación de sedación.

Baja la presión arterial y se produce un leve mareo.

Disociación del cuerpo, como si se volara, descoordinación y entumecimiento.

Pérdida de la orientación temporal, se acaba por no saber cuánto tiempo ha pasado.

Si el óxido de nitrógeno es utilizado de forma recurrente, causa bajadas de tensión, desmayos, pérdidas de memoria, bajada brusca de la presión arterial, infarto de miocardio, hipoxia (falta de oxígeno), alucinaciones visuales y hasta psicosis.