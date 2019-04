La dura confesión de una niña de 14 años, embarazada de su padre tras seis años de violaciones Momento del juicio del padre que violó a su hija durante seis años emitido por La Sexta. «Como mi madre trabajaba, sucedía cada día», explicaba la menor en el juicio EL COMERCIO Gijón Jueves, 4 abril 2019, 21:21

La Fiscalía pide 15 años de prisión para un hombre que abusó de «forma casi diaria» de su hija menor en Lleida. Las violaciones se dieron entre el 19 de abril del 2010 -cuando la niña tenía 10 años- y enero del 2016.

El hombre obligaba a la menor a mantener relaciones sexuales «utilizando la fuerza» y le decía que si lo contaba «la trataría mal y la humillaría en público».

Fue el año pasado cuando la chica -de 19 años en la actualidad- tuvo el valor de denunciar a su propio padre. Durante el juicio que se celebró el pasado miércoles 3 de abril, reconoció que el hombre abusaba de ella casi diariamiente, incluso cuando su madre estaba en casa, aunque esta desconocía los hechos. Sin embargo, el acusado asegura que realizaba las actuaciones por las que es condenado aprovechando que la madre de la menor estaba fuera de la vivienda.

Tras años de abusos, la menor quedó embarazada, de su propio padre, a los 14 años. Por lo que el procesado la trasladó a una clínica de Tarragona para interrumpir el embarazo.

«Yo estaba durmiendo y ya cuando me desperté estaba a mi lado. Me había bajado los pantalones y las bragas y me estaba tocando», relata la víctima. «Me quedé bloqueada. No supe cómo reaccionar y cuando pude moverme me fui al baño. Como mi madre trabajaba, sucedía cada día», explica.

La madre ha declarado durante el juicio que quiere creer a su hija, pero reconoce que su exmarido es un «padre ejemplar».

La víctima, a consecuencia de todo ello, padece en la actualidad secuelas y un estado «ansioso-depresivo» que le obliga a seguir una intervención terapéutica semanal.