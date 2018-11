El 'Rey del Cachopo' se niega a declarar ante el juez, pero insiste: «No he matado a nadie» Momento de la detención de César Román, en el recuadro. / EFE / Facebook La jueza, que aún no ha precisado la acusación, ha levantado el secreto del sumario | César Román ingresa en prisión provisional por el presunto asesinato de su novia, Heidi Paz EFE Martes, 20 noviembre 2018, 16:38

César Román, más conocido como el 'Rey del Cachopo', se ha negado a declarar ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, por el asesinato de su novia Heidi Paz, aunque ha defendido su inocencia en los pasillos del juzgado: «Soy inocente. No he matado a nadie». Alrededor de las 14:30 horas Román, detenido el viernes, ha sido conducido ante la jueza Freire y se ha acogido a su derecho a no declarar al entender sus abogados que al ser secreta la causa desconocía las acusaciones que pesaban sobre él. Minutos después ha salido de la sala y ante varios medios de comunicación ha vuelto a defender su inocencia. «No he matado a nadie», ha dicho.

Al término de la comparecencia, uno de sus abogados Javier Notivoli, ha asegurado a los medios de comunicación a la salida de los juzgados que la jueza ha acordado el levantamiento del secreto del sumario, pero que «evidentemente, no ha tenido tiempo de leerlo». «En un minuto no te puedes leer un tomo o dos tomos», ha añadido Novotoli, que a la salida de los juzgados ha precisado que Román estará en prisión provisional en alguna alguna prisión madrileña, posiblemente la de Soto del Real. Además, ha apuntado que la juez aún no ha determinado si la imputación se refiere a un homicidio doloso o a un asesinato. Previsiblemente, la instructora se inhibirá del caso a favor de un Juzgado de Violencia de Género, competente para la causa.

El letrado ha explicado que estudiará el sumario y que cuando sepa «lo que hay en concreto» contra él, hablará con su cliente y solicitará una declaración judicial. Fuentes jurídicas han apuntado que si finalmente queda acreditada la relación sentimental entre el presunto autor y la víctima, la titular del juzgado de instrucción número 32 deberá inhibirse en alguno de los once juzgados de violencia machista que son los competentes.

Diez minutos ante la jueza

El 'Rey del Cachopo' ha pasado unas tres horas en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha llegado en un coche camuflado de la Policía Judicial. Un furgón de la Guardia Civil le ha trasladado desde la prisión zaragozana de Zuera. A las 14.40 horas ha subido a la planta octava de los juzgados, donde se ubica el juzgado que lleva su caso. Su comparecencia ha durado unos diez minutos, dado que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El traslado se ha producido con algo de retraso a la hora prevista, debido a un piquete informativo de los funcionarios de prisiones que están en huelga. Un grupo de unos 15 funcionarios no dejaban salir el furgón donde iba César Román, aunque han sido dispersados por agentes del GRS de la Guardia Civil, según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Síguenos en: